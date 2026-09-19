i Ein Lagocephalus sceleratus in einem Fischernetz während eines Wettbewerbs, der darauf abzielt, die Ausbreitung des invasiven Kugelfisches einzudämmen, der die Meeresökosysteme und die Fischerei in Misrata, Libyen, bedroht. 12. August 2026. REUTERS/Ayman al-Sahili Brisanter Fang bei Rijeka Angler zieht giftigsten Fisch der Welt aus der Adria Bei Rijeka wurde ein hochgiftiger Kugelfisch aus der Adria gezogen. Die invasive Art enthält Tetrodotoxin und gilt beim Verzehr als lebensgefährlich. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Rijeka hat Dražen Puškaš am Dienstag einen ungewöhnlichen Fang gemacht. Eigentlich wollte der erfahrene Angler Barrakudas und Tintenfische aus der Adria holen. Stattdessen hing plötzlich ein Kugelfisch an seinem Haken.

"Will ihn jemand haben", schrieb Puškaš auf Facebook zu einem Foto und Video des zunächst unscheinbaren Fisches. Bei genauerem Hinsehen wurde klar: Es handelte sich um einen Hasenkopf-Kugelfisch (Lagocephalus sceleratus).

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Puškaš reagierte laut "Kleine Zeitung" vorsichtig. Weil er unbekannte Fische grundsätzlich nicht mit bloßen Händen angreife, entfernte er den Köder mit einer Zange. Danach fotografierte er den Fang und suchte online nach der Art. Der Fisch soll rund 1,5 Kilogramm schwer gewesen sein.

Der Fund ist brisant: Der Kugelfisch enthält Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift. Der Verzehr gilt als lebensgefährlich. Beim normalen Schwimmen besteht demnach aber keine akute Gefahr.

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Die Art stammt ursprünglich aus dem Indischen und Pazifischen Ozean. Über den Suezkanal gelangte sie ins Mittelmeer, wo sie sich seit Jahren weiter ausbreitet. In Griechenland gab es im Sommer bereits Warnungen, außerdem wurde dort eine Prämie für den Fang der invasiven Tiere ausgelobt.

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Auch in der Adria taucht der Kugelfisch immer öfter auf. Der erste offizielle Nachweis stammt aus dem Jahr 2012 aus der Gegend von Dubrovnik. Später wurde die Art weiter nördlich beobachtet. Der Fang bei Rijeka zeigt nun, dass der Kugelfisch auch in der Kvarner Bucht angekommen ist.

Puškaš übergab den Fisch schließlich an Mitarbeiter des Naturkundemuseums Rijeka. Dort soll der Fund wissenschaftlich untersucht werden.