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Das Ehepaar knackte einen Jackpot von über 4,5 Millionen Euro.
Das Ehepaar knackte einen Jackpot von über 4,5 Millionen Euro.
Getty Images/iStockphoto (Symbolbild)
Plötzlich auf Demenzstation

Lotto-Millionärin kehrt auf alten Arbeitsplatz zurück

Eine Ex-Krankenschwester gewann rund 4,5 Millionen Euro im Lotto. Nun überraschte sie ihre frühere Demenzstation mit einer besonderen Aktion.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
19.09.2026, 10:59
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27 Jahre lang arbeitete Lucy Waring als Krankenschwester – dann änderte ein Lottogewinn ihr Leben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jon knackte die Engländerin 2025 einen Jackpot über 3,9 Millionen britische Pfund, umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro. Nun kehrte sie an ihren früheren Arbeitsplatz zurück.

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In den letzten Jahren ihrer Karriere war Waring auf einer Demenzstation tätig. Genau dort wollte die ehemalige Krankenschwester nun einen Teil ihres Glücks weitergeben.

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Gewinner kehren ins Krankenhaus zurück

Gemeinsam mit ihrem Mann besuchte Waring das Torbay Hospital in Torquay. Begleitet wurde das Paar von sieben weiteren Lottogewinnern.

Für Waring war die Rückkehr mit vielen Erinnerungen verbunden. "Die Demenzstation wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagte sie gegenüber der BBC. "Diese Patienten und das unglaubliche Personal, das sich um sie kümmert, verdienen alles."

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Die Gruppe gestaltete den Behandlungsbereich neu und stellte außerdem ein Klavier auf der Station auf. Es soll Patienten und Mitarbeitern Freude und Trost bringen sowie Erinnerungen wecken.

Krankenhaus bedankt sich

Auch im Krankenhaus sorgte die Aktion für große Freude. In einem Facebook-Beitrag bedankte sich das Torbay Hospital bei dem Ehepaar.

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"Wir sind Lucy und Jon unglaublich dankbar für ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit. Es war wunderbar, Lucy wieder in Cheetham Hill zu sehen – sie ist eine sehr vermisste Kollegin, und wir könnten nicht glücklicher über ihren Lottogewinn sein! Vielen Dank!"

Für ihren Ehemann Jon hat die Rückkehr ebenfalls eine besondere Bedeutung. "Zurück ins Torbay Hospital zu kommen, bedeutet uns beiden die Welt. Lucy hat über die Jahre so viel von sich selbst diesem Krankenhaus und diesen Patienten gegeben", erklärte er gegenüber der BBC.

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Für das Paar soll von der Aktion etwas Dauerhaftes bleiben. "Die Möglichkeit, zurückzukehren und etwas Bleibendes zu hinterlassen – ein Kunstwerk, das Menschen mit Demenz Trost und Vertrautheit bringt – ist einfach wunderbar."

red,19.09.2026, 10:59
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