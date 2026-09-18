Messer-Alarm! Schüler (13) sticht auf Lehrerin ein

Brutale Szenen in Rom: In einer Schule hat ein 13-Jähriger eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Der Schüler sprühte der Frau zunächst Pfefferspray ins Gesicht und stach anschließend auf sie ein.
Besonders erschreckend: Der Jugendliche soll versucht haben, die Tat live zu übertragen. Ein mutiger Mitschüler stoppte jedoch die Attacke, bevor Schlimmeres passieren konnte.
Wie "n-tv" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, konnten alarmierte Carabinieri die Situation unter Kontrolle bringen. Die Lehrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Frau schwebt nicht in Lebensgefahr, steht aber unter Schock. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.