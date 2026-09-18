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Die Carabinieri konnten die Situation unter Kontrolle bringen.
Die Carabinieri konnten die Situation unter Kontrolle bringen.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.
Er wollte Tat streamen

Messer-Alarm! Schüler (13) sticht auf Lehrerin ein

Ein Schüler hat in Rom eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Er versuchte, die Tat live zu streamen. Ein Mitschüler stoppte ihn.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 22:04
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Brutale Szenen in Rom: In einer Schule hat ein 13-Jähriger eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Der Schüler sprühte der Frau zunächst Pfefferspray ins Gesicht und stach anschließend auf sie ein.

Besonders erschreckend: Der Jugendliche soll versucht haben, die Tat live zu übertragen. Ein mutiger Mitschüler stoppte jedoch die Attacke, bevor Schlimmeres passieren konnte.

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Lehrerin im Spital

Wie "n-tv" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, konnten alarmierte Carabinieri die Situation unter Kontrolle bringen. Die Lehrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

"Es war schrecklich, heftig und ganz schlimm"

Die Frau schwebt nicht in Lebensgefahr, steht aber unter Schock. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

red,18.09.2026, 22:04
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