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Die 18-Jährige wurde festgenommen.
Die 18-Jährige wurde festgenommen.
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Streit eskaliert völlig

Horror-Attacke! Frau (18) zündet Rollstuhlfahrer an

Wahnsinnstat in Deutschland: Nach einem Streit zündete eine 18-Jährige einen Rollstuhlfahrer (67) an. Die junge Frau wurde gefasst.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 20:29
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Es waren unfassbare Szenen, die sich am Donnerstagabend in der deutschen Stadt Hagen (Nordrhein-Westfalen) abspielten. Gegen 19.40 Uhr kam es im Stadtteil Helfe zu einem Streit zwischen einem 67-jährigen Rollstuhlfahrer und einer 18-Jährigen.

Im Zuge dessen soll die junge Frau den wehrlosen Mann, den sie flüchtig gekannt haben soll, mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Wie die "Bild" berichtet, konnte der Mann von Passanten gerettet werden.

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Frau festgenommen

Dennoch erlitt das Opfer schwere Verbrennungen und musste medizinisch versorgt werden. Seine Angreiferin war in der Zwischenzeit geflüchtet. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf.

Mann mit Axt im Kopf – Nachbar festgenommen

Schlussendlich konnte die 18-Jährige von Einsatzkräften einer Spezialeinheit in Münster vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Causa laufen noch.

red,18.09.2026, 20:29
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