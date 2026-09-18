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Das russische Atomkraftwerk in Kursk wurde von einer Drohne getroffen.
Das russische Atomkraftwerk in Kursk wurde von einer Drohne getroffen.
IMAGO/ITAR-TASS
Alarm in Kursk

Atom-Schock! Drohne schlägt in Russen-Akw ein

Schock in Russland: Das Atomkraftwerk Kursk wurde von einer Drohne getroffen. Ein Brand blieb aus, der Betrieb laufe unverändert weiter.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 20:08
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Schrecksekunde bei einem Atomkraftwerk in Russland. Wie der "ORF" unter Berufung auf die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtet, wurde das AKW Kursk von einer Drohne getroffen.

Demnach sei die Behörde mit Sitz in Wien darüber informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls in Betrieb gewesen sei. Zu einer größeren Gefahr sei es durch den Vorfall jedoch nicht gekommen.

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IAEA-Chef sprach Warnung aus

So soll kein Feuer ausgebrochen sein. Der Betrieb der Anlage würde unverändert weiterlaufen, hieß es weiter. Seitens der IAEA verurteilte man den Vorfall. Der Chef der Behörde Rafael Grossi mahnte zur Vorsicht.

Drohnenangriff bei AKW Saporischschja macht fassungslos

Er betonte, dass Angriffe auf Atomanlagen nicht zu akzeptieren seien – egal wo sie stattfinden würden. Der IAEA-Chef rief zu maximaler militärischer Zurückhaltung. Das Risiko eines Atomunfalls müsse verhindert werden.

red,18.09.2026, 20:08
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