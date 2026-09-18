i Die Ost-West-Pipeline wurde lahmgelegt. REUTERS Pipeline lahmgelegt Öl-Schock für Europa – Saudi-Arabien stoppt Lieferungen Nach einem Drohnenangriff auf eine wichtige Pipeline liefert Saudi-Arabien im Oktober kein Öl mehr nach Europa. Bei Kunden bricht Panik aus. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für die europäische Energieversorgung: Saudi-Arabien wird im Oktober offenbar kein Öl nach Europa liefern. Grund dafür ist ein Drohnenangriff auf die wichtige Ost-West-Pipeline des Landes, der vergangene Woche gemeldet wurde.

Die Pipeline ist eine zentrale Verbindung für den Ölexport und ermöglicht es, die faktisch blockierte Straße von Hormus zu umgehen. Durch die Schäden ist dieser wichtige Transportweg nun für mindestens einen Monat außer Betrieb.

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Wie "n-tv" berichtet, hat die Nachricht bei einigen Kunden bereits Panikkäufe ausgelöst. Die Sorge vor Versorgungsengpässen und steigenden Preisen ist groß.

USA verdächtigen Iran

Die Hintergründe des Angriffs sind noch nicht vollständig geklärt. US-Präsident Donald Trump vermutet nach eigenen Angaben den Iran hinter dem Drohnenangriff auf die saudische Pipeline. Der Iran hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

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Die Lage im Nahen Osten bleibt damit weiter angespannt. Experten befürchten, dass der Lieferstopp die ohnehin hohen Ölpreise weiter in die Höhe treiben könnte.