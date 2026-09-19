i Die Schweiz beobachtet eine massiv verschlechterte Sicherheitslage. IMAGO/Future Image Regierung schlägt Alarm Schweiz schlägt plötzlich ungewöhnlich ernste Töne an Ein Post der Schweizer Regierung sorgt für Unruhe. Dahinter steckt eine neue Sicherheitsstrategie – mit Russland klar im Fokus. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein einziger Post reicht derzeit aus, um in sozialen Netzwerken für Verunsicherung zu sorgen. Die Schweizer Regierung veröffentlichte am Freitag auf X eine ungewöhnlich deutlich formulierte Botschaft zur Sicherheitslage des Landes. 24 Millionen haben das Posting bereits gesehen.

Wegen der "sich verschlechternden Sicherheitslage" verfolge die Schweiz drei Ziele: Widerstandsfähigkeit stärken, Schutz und Abwehr verbessern und die Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Dazu wurde am 18. September die neue Sicherheitspolitische Strategie 2026 beschlossen.

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Wer nur den kurzen Beitrag liest, könnte dahinter eine akute Warnung vermuten. Die ausführlichen Unterlagen der Schweizer Behörden zeichnen allerdings ein differenzierteres Bild: Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, dass der Bundesrat unmittelbar vor einem russischen Militärangriff auf die Schweiz warnt. Im Gegenteil: Einen umfassenden, bewaffneten und direkten Angriff auf die Schweiz hält die Regierung "in absehbarer Zeit" für unwahrscheinlich.

Russland steht trotzdem im Mittelpunkt

Der Hintergrund der Warnung ist vor allem Russland. In der neuen Strategie heißt es, das sicherheitspolitische Umfeld habe sich insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine "drastisch verschlechtert". Genannt werden Desinformation, Cyberangriffe, Spionage und Sabotage sowie die Gefahr militärischer Gewalt.

Noch deutlicher wurde der Schweizer Nachrichtendienst bereits im Juni. Russland sei die "größte und akuteste Bedrohung für Europa". Für die Schweiz stehe die Bedrohung durch Moskau im Vordergrund, hieß es im Lagebericht "Sicherheit Schweiz 2026".

Dabei geht es nicht in erster Linie um russische Panzer an der Schweizer Grenze. Viel realistischer seien sogenannte hybride Angriffe. Der Nachrichtendienst nennt unter anderem Spionage, Cyberattacken, Desinformation, Beeinflussungsversuche und mögliche Sabotage.

Besonders brisant: Laut Nachrichtendienst unterhält Russland in der Schweiz getarnte Stützpunkte, häufig innerhalb diplomatischer und konsularischer Vertretungen. Dort sollen Dutzende mutmaßliche russische Nachrichtendienstoffiziere tätig sein. Zudem werde Schweizer IT-Infrastruktur mutmaßlich für Cybersabotage gegen Ziele im europäischen Ausland genutzt.

Sabotage in der Schweiz?

Der Nachrichtendienst stellte allerdings ausdrücklich fest, dass es in der Schweiz bisher keine russischen Sabotageangriffe auf kritische Infrastruktur gegeben habe. Das Land könne dennoch indirekt betroffen sein, etwa weil Strom-, Daten- und Verkehrsnetze europaweit miteinander verbunden sind.

Auch der Bundesrat hatte im Mai festgehalten, dass die Schweiz bereits direkt von russischen Cyberangriffen, verbotenem Nachrichtendienst, Versuchen zur Beschaffung von Technologie sowie Beeinflussung und Desinformation betroffen sei.

Die neue Strategie geht deshalb weit über die klassische Landesverteidigung hinaus. Insgesamt enthält sie zehn Ziele und 46 Maßnahmen. Geschützt werden sollen Bevölkerung, Behörden und kritische Infrastruktur. Gleichzeitig will die Schweiz ihre Abwehr gegen Cyber- und Hybridangriffe sowie gegen Angriffe mit weitreichenden Waffen ausbauen.

Drohnen und Raketen werden zum Thema

Denn selbst ohne Bodentruppen sieht Bern ein neues Risiko: Angriffe könnten aus großer Entfernung erfolgen. Die Regierung nennt ausdrücklich Drohnen und ballistische Lenkwaffen. Genau deshalb soll die Verteidigung gegen solche Angriffe priorisiert werden.

Das Strategiepapier geht beim Blick auf Russland noch weiter. Moskau rüste seine Streitkräfte für eine mögliche Konfrontation mit westlichen Staaten und nutze unter anderem Luftraumverletzungen, um die politische und militärische Reaktionsfähigkeit der NATO auszuloten. Gleichzeitig bestehe das Risiko einer Eskalation zwischen Russland und NATO-Staaten.

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Für die Schweiz ist das entscheidend. Das neutrale Land liegt mitten in einem Gebiet, das fast vollständig von EU- und NATO-Staaten umgeben ist. Die Regierung hält deshalb fest, dass deren Stabilität und Verteidigungsanstrengungen auch zur Sicherheit der Schweiz beitragen. Gleichzeitig steige die Erwartung an Bern, selbst mehr zur europäischen Sicherheit beizutragen.

Keine Warnung vor unmittelbar bevorstehendem Krieg

Der viel diskutierte X-Post ist damit offenbar keine kurzfristige Alarmmeldung wegen eines konkreten bevorstehenden Angriffs. Er bewirbt die am Freitag beschlossene Sicherheitsstrategie, deren Entwurf bereits seit Dezember 2025 öffentlich diskutiert wurde. Die Konsultation dazu lief von Dezember 2025 bis Ende März 2026.

Bemerkenswert ist allerdings der Ton der zugrunde liegenden Sicherheitsanalyse. Der Bundesrat spricht nicht nur allgemein von geopolitischen Risiken, sondern benennt Russland und hybride Konfliktführung sehr konkret.

Und die Vorbereitungen laufen bereits. Wegen der aktuellen Bedrohungslage hatte der Bundesrat die zuständigen Stellen schon zu Beginn der Konsultation angewiesen, vorgeschlagene Maßnahmen umzusetzen. Bis Ende 2028 soll ein Bericht über die Fortschritte vorliegen.