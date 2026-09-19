i General Carsten Breuer (links) hat die Wahl gewonnen. IMAGO/Funke Foto Services Deutscher übernimmt NATO-Rochade – das ist der neue Militärrat-Chef Personalwechsel an der NATO-Spitze: Der deutsche General Carsten Breuer wird neuer Vorsitzender des mächtigen Militärausschusses. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die NATO bekommt einen neuen ranghöchsten Militär: Der deutsche General Carsten Breuer ist am Samstag in Kopenhagen zum nächsten Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses gewählt worden.

Breuer ist derzeit Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr und damit Deutschlands ranghöchster Soldat. In der NATO übernimmt er künftig einen der wichtigsten militärischen Posten des Bündnisses.

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Der Deutsche folgt auf den italienischen Admiral Giuseppe Cavo Dragone, der den Vorsitz seit Jänner 2025 innehat. Breuer soll sein neues Amt im Sommer 2027 antreten. Die Amtszeit beträgt drei Jahre.

Höchster Repräsentant

Der Vorsitzende des Militärausschusses ist der ranghöchste militärische Repräsentant der NATO. Er ist zugleich der wichtigste militärische Berater von NATO-Generalsekretär Mark Rutte und bringt die gemeinsamen Einschätzungen der Generalstabschefs der Mitgliedsstaaten in die politischen Entscheidungsgremien des Bündnisses ein.

Gewählt wird der Vorsitzende von den Generalstabschefs der NATO-Staaten. Am Samstag kamen die Militärspitzen der 32 Mitgliedsländer in der dänischen Hauptstadt zusammen. Dabei ging es nicht nur um die Personalentscheidung.

Auf der Tagesordnung standen auch die weitere Stärkung der Abschreckung und Verteidigung, neue militärische Technologien sowie die Unterstützung der Ukraine. Breuer steht seit März 2023 an der Spitze der deutschen Bundeswehr. Mit seinem Wechsel zur NATO rückt nun ein deutscher General an eine zentrale Stelle der militärischen Führung des Bündnisses.