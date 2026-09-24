i Jährlich gelangen Tausende Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien. APA-Images / AP / Jean-Francois Badias Aktivist festgenommen Irre Attacke! Rechter schlitzt Flüchtlingsboot auf Alarm im Ärmelkanal: Ein rechtsextremer Aktivist schlitzte ein Flüchtlingsboot auf. Der 37-Jährige wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 18:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Aktion eines 37-Jährigen sorgt für Aufregung in England: Videos im Internet zeigen den Mann, wie er gerade ein Flüchtlingsboot auf dem Ärmelkanal mit einem scharfen Gegenstand aufschlitzt. Die Aufnahmen wurden unter anderem von der "Times" veröffentlicht.

Laut britischen Medien soll es sich bei dem Mann um Daniel Thomas handeln. Er selbst nennt sich "Danny Tommo" und gilt als langjähriger Weggefährte des rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson. Zuvor stellte er selbst ein Live-Video ins Netz. Demnach habe er auf dem Ärmelkanal Flüchtlingsboote auf dem Weg nach Großbritannien abfangen wollen.

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Von Polizei festgenommen

Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls wären die Flüchtlinge bereits von französischen Rettern evakuiert worden. "Das ist englisches Hoheitsgebiet. Das ist nicht mehr Frankreich", rief ihnen der 37-Jährige zu. Als er dann das Boot aufschlitzte, habe sich noch ein französischer Helfer an Bord befunden.

Thomas hatte ihn danach aufgefordert, das Boot zu verlassen. Schlussendlich wurde der 37-Jährige von der Polizei festgenommen. Man wirft ihm vor Schiffe beschädigt und die Sicherheit von Menschen gefährdet zu haben. Des Weiteren bestehe der Verdacht der vorsätzlichen Sachbeschädigung mit der Absicht, Leben zu gefährden.

Die Bilder des Tages i ?

Thomas selbst soll bereits als Anführer teils gewalttätiger Proteste gegen Migranten durch Hunderte vermummte Rechtsextreme in Südengland bekannt sein. Kein Wunder also, dass er auf dem Ärmelkanal unterwegs war. Auf dieser Route gelangen jährlich Tausende Migranten nach England.