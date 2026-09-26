i US-Präsident Donald Trump und Frau Melania begrüßen das chinesische Präsidenten-Ehepaar Xi Jinping und Peng Liyuan im Weißen Haus. REUTERS/Evan Vucci Dreiergipfel mit Putin? Xi lädt Trump zu Gegenbesuch nach China ein Bei einer Teezeremonie im Weißen Haus hat Chinas Staatschef Trump eingeladen - und zwei Anlässe für ein Treffen in China genannt. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania zu einem Treffen nach China eingeladen.

In diesem Jahr gebe es noch zwei Möglichkeiten dafür, sagte Xi.

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Die eine sei der Wirtschaftsgipfel der APEC-Staaten in China, die andere der G20-Gipfel in den USA. "Wir laden den Präsidenten und seine Frau ein, China zu besuchen", so Xi.

Trump bedankte sich und sagte: "Das werden wir. Und wir werden viel miteinander sprechen", wie es bei n-tv.de heißt.

Der US-Präsident bewertete den dreitägigen Staatsbesuch Xis in Washington als sehr positiv für beide Länder.

Tech-Elite beim Staatsbankett

Beim Staatsbankett im Weißen Haus waren hochkarätige Gäste geladen: Tesla-Chef Elon Musk, Nvidia-Chef Jensen Huang und OpenAI-Chef Sam Altman. Trump hatte erklärt, es sei auch Chinas Position, Künstliche Intelligenz nicht staatlich zu regulieren.

Die Bilder des Tages i ?

Der APEC-Gipfel in der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen findet Mitte November statt.

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich dafür angekündigt. Spekulationen über ein mögliches Dreiertreffen zwischen Xi, Trump und Putin wurden bisher aber nicht bestätigt.