i Ihr Enkel zeigte ihr das Computerspiel, jetzt stellte Cath Bowie (78) einen neuen Weltrekord auf. GuinnessWorldRecords Gamer-Oma erobert das Netz Oma (78) zockt Fortnite und bricht Weltrekord Die Schottin Cath Bowie ist die älteste weibliche Fortnite-Streamerin der Welt. 24.000 Fans schauen ihr auf Twitch beim Zocken zu. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während andere Damen in ihrem Alter vielleicht stricken oder im Garten arbeiten, hat Cath Bowie (78) ein ganz anderes Hobby: Sie spielt das beliebte Online-Videospiel Fortnite. Und das mit großem Erfolg.

Auf der Streaming-Plattform Twitch ist sie unter dem Namen "grumpygran1948" bekannt. Der Name bedeutet übersetzt etwa "mürrische Oma 1948". Ein Scherz, wie Cath betont: "Jeder weiß, dass ich gar nicht mürrisch bin."

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Wie "Bild" berichtet, hat die Schottin jetzt sogar einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Sie ist offiziell die älteste weibliche Fortnite-Streamerin der Welt und hat dafür kürzlich die offizielle Urkunde erhalten.

Durch den Enkel zum Gaming gekommen

Angefangen hat alles, als Cath ihrem Enkel beim Spielen von Fortnite zusah. Das Kult-Spiel faszinierte sie sofort. Kurz darauf legte sie sich ihren eigenen Account an und begann selbst zu zocken.

Der Enkel war anfangs skeptisch – er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand seiner Oma beim Spielen zuschauen würde. Doch er irrte sich gewaltig: Mit ihrer positiven Art, ihrem Humor und ihrem ansteckenden Lachen gewann die 78-Jährige im Laufe der Jahre immer mehr Fans.

Gaming statt Gewinnen

Für Cath steht das Gewinnen übrigens nicht im Mittelpunkt. Viel wichtiger sei ihr, sich zu messen und mit ihrer Community auszutauschen. Inzwischen folgen ihr 24.000 Menschen auf Twitch – und es werden immer mehr.