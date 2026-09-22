i "GTA VI": Screenshots aus den "Ultimate Edition"-Inhalten Rockstar Games Brisanter Hinweis Twitch-Boss plaudert brisantes Detail zu "GTA 6" aus Twitch-Chef Dan Clancy lässt mit einer Aussage zu "GTA 6" aufhorchen. Der Multiplayer könnte demnach 2027 erscheinen. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rockstar Games schweigt bislang dazu, wie es nach dem Start von "GTA 6" mit einem Online-Modus weitergehen könnte. Nun sorgt jedoch Twitch-Chef Dan Clancy mit einer Aussage für Aufsehen: Er spricht nicht nur über Gespräche mit dem Entwicklerstudio, sondern nennt auch einen möglichen Zeitraum für den Multiplayer.

Das neue "Grand Theft Auto" soll am 19. November für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Die Handlung führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, die Geschichte dreht sich um das Verbrecherpärchen Jason Duval und Lucia Caminos. Einen Multiplayer hat Rockstar bisher weder näher vorgestellt noch mit einem Termin versehen.

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Clancy spricht von Multiplayer im nächsten Jahr

Bei einem Interview mit Bloomberg während der Tokyo Game Show erzählte Clancy von Gesprächen zwischen Twitch und Rockstar. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, mit Rockstar über ihre Pläne zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie sie Creator auf Twitch einbinden können."

Besonders seine nächste Aussage lässt Fans aufhorchen: "Mit 'GTA 6' wird es einen großen Schub geben. Aber einen noch größeren werdet ihr im nächsten Jahr sehen, wenn sie den Multiplayer veröffentlichen."

Sollte sich Clancys Aussage bewahrheiten, würde der Mehrspieler-Modus damit 2027 folgen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Rockstar selbst hat bisher weder einen Termin noch nähere Informationen zum Multiplayer veröffentlicht.

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Vorgänger bekam Online-Modus später

Dass ein Online-Angebot erst nach dem Hauptspiel folgt, wäre für die Reihe nicht neu. Auch beim Vorgänger wurde "GTA Online" nachträglich veröffentlicht. Bis heute spielen dort Millionen Menschen gemeinsam in einer offenen Spielwelt. Sie können unter anderem virtuelle Unternehmen gründen, Rennen fahren oder auf Rollenspiel-Servern selbst gewählte Rollen übernehmen.

Ob Rockstar bei "GTA 6" tatsächlich einen ähnlichen Weg einschlägt, ist weiterhin offen. Clancys Bemerkung liefert zwar einen Hinweis auf 2027 – vom Entwicklerstudio selbst gibt es dazu bislang aber keine Bestätigung.