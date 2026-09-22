i Apple Foundation Models Apple / Mockdrop Apple Foundation Models Versteckter KI-Chatbot: So nutzt du ihn am Mac Apple hat in macOS ein verstecktes KI-Modell eingebaut. Mit einem Terminal-Befehl kannst du den lokalen Chatbot freischalten.

Heute Life Von Technik Heute und 22.09.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Mac mit Apple-Chip besitzt, hat einen kleinen KI-Helfer direkt im System versteckt.

Die sogenannten Apple Foundation Models laufen komplett lokal und brauchen keine Internetverbindung. Voraussetzung ist nur, dass Apple Intelligence auf dem Gerät eingerichtet wurde.

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Mit macOS 27 (Golden Gate) lässt sich dieses System-Modell jetzt ganz einfach über das Terminal ansprechen. Alles, was du brauchst, ist ein Terminal-Fenster. Das öffnest du über den App-Launcher im Dock oder über die Spotlight-Suche.

Wie t3n berichtet, startest du den Chatbot mit dem Befehl "fm" im Terminal. Beim ersten Mal musst du eventuell noch den Nutzungsbedingungen zustimmen. Danach kannst du mit "fm chat" eine richtige Unterhaltung starten – ganz wie bei ChatGPT oder Claude.

Was der versteckte Chatbot kann

Das lokale Modell kann Texte zusammenfassen, Fragen beantworten und beim Formulieren helfen. Du kannst sogar Dateien und Bilder an die KI übergeben. Allerdings gibt es Grenzen: Bei Logikfragen, Code-Generierung oder Mathe-Aufgaben kommt das Modell manchmal ins Schwimmen.

Wichtig zu wissen: Es handelt sich um ein kleines Modell mit begrenztem Speicher. Auf einem MacBook mit M1 Pro und 16 GB RAM stehen nur 4.096 Token zur Verfügung, bei einem M5 Pro mit 48 GB immerhin doppelt so viel. Auch Halluzinationen kommen vor.

Für wen sich das lohnt

Apple richtet sich mit den Foundation Models vor allem an App-Entwickler. Für normale Nutzer ist es eher ein nettes Easter-Egg zum Herumspielen. Wer das volle Potenzial ausschöpfen will, muss sich mit Terminal, Shell und Python vertraut machen.