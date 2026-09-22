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Eine neue WhatsApp-Masche breitet sich aus.
Eine neue WhatsApp-Masche breitet sich aus.
istock (Symbolbild)
"Könntest du bitte für..."

Neue WhatsApp-Falle! Vorsicht bei dieser Nachricht

Eine vermeintliche Abstimmung auf WhatsApp kann zur Falle werden. Beim "Ghost Pairing" versuchen Betrüger, Konten mit ihrem Gerät zu verknüpfen.
André Wilding
Von André Wilding
22.09.2026, 08:07
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Die Nachricht wirkt zunächst völlig harmlos - und kommt womöglich sogar von einem bekannten Kontakt. Nutzer werden auf WhatsApp gebeten, bei einer Abstimmung für ein Mädchen mitzumachen. Dahinter kann allerdings eine Betrugsmasche stecken.

Eine "5 Minuten"-Leserin erhielt eine solche Nachricht bereits zweimal. "Kannst dich bitte für Lina abstimmen?" wurde sie darin gefragt.

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In der Nachricht wurde behauptet, Lina sei die Tochter enger Freunde und der Sieg bei der Abstimmung für ihre Familie besonders wichtig. Als Gewinn wurde ein Stipendium für ihre Ausbildung genannt. Ein mitgeschickter Link sollte zur Abstimmung führen.

Betrüger wollen WhatsApp-Konto verknüpfen

Hinter der Nachricht kann sogenanntes "Ghost Pairing" stecken. Dabei versuchen Kriminelle, ein fremdes WhatsApp-Konto mit einem weiteren Gerät zu verbinden.

Die angebliche Abstimmung dient dabei als Vorwand. Nach dem Klick auf den Link können Nutzer dazu gebracht werden, einen QR-Code zu scannen oder eine Geräteverknüpfung zu bestätigen. Dadurch kann das WhatsApp-Konto mit einem Gerät der Täter gekoppelt werden.

WhatsApp-Falle: Betrüger drohen mit Kontosperre

Besonders tückisch: Auf dem eigenen Smartphone kann WhatsApp danach weiterhin wie gewohnt funktionieren. Die fremde Verknüpfung fällt deshalb womöglich nicht sofort auf.

Nachrichten kommen von bekannten Kontakten

Gelingt die Verknüpfung, können die Täter unter Umständen auf Chats zugreifen und im Namen des betroffenen Nutzers Nachrichten verschicken. Damit lassen sich anschließend dessen Freunde und Bekannte kontaktieren.

WhatsApp-Falle: Betrüger drohen mit Sperre

So kann sich die Masche weiterverbreiten. Die Empfänger sehen eine Nachricht von einem ihnen bekannten Kontakt und könnten deshalb eher auf einen Link klicken, eine Geräteverknüpfung bestätigen oder Geld überweisen.

Diese Einstellung solltest Du kontrollieren

Wer eine verdächtige Nachricht bekommen oder bereits einen entsprechenden Link geöffnet hat, kann in WhatsApp den Bereich "Verknüpfte Geräte" überprüfen. Dort wird angezeigt, welche Smartphones oder Computer mit dem eigenen Konto verbunden sind.

Taucht dort ein unbekanntes Gerät auf, sollte die Verbindung sofort getrennt werden.

WhatsApp geht jetzt knallhart gegen Betrüger vor

In Deutschland häufen sich aktuell Fälle von "Ghost Pairing". Auch Österreicher erhalten derartige WhatsApp-Nachrichten. Eine Variante beginnt etwa mit der Frage: "Hallo, könntest du bitte für Eliska abstimmen?"

Bei unerwarteten Abstimmungen sollten Links und QR-Codes nicht ungeprüft geöffnet beziehungsweise gescannt werden. Bei ungewöhnlichen Nachrichten von Freunden oder Familienmitgliedern kann ein kurzer Anruf klären, ob die Bitte tatsächlich von ihnen stammt. Wurde ein Konto bereits übernommen oder entstand ein finanzieller Schaden, sollte die Polizei verständigt werden.

wil,22.09.2026, 08:07
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