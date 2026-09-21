i 200-MP-Telekamera, 400-mm-Zoom und 4K-Porträts im Abendlicht: Vivo setzt bei der X500-Serie auf die Kamera. Vivo Kamera-Flaggschiffe kommen Vivo bringt X500 Pro Max und X500 Pro nach Europa Vivo zeigt seine neuen Smartphones der X500-Serie zunächst in China. Die beiden Pro-Modelle kommen im Oktober auch nach Europa. Von Rene Findenig 21.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vivo hat in China die neue X500-Serie vorgestellt und gleichzeitig den Europa-Start der beiden Pro-Modelle bestätigt. Das X500 Pro Max und das X500 Pro werden am 27. Oktober 2026 bei einem europäischen Launch-Event präsentiert. Im Mittelpunkt steht die Kameraausstattung. Beide Smartphones setzen auf ein gemeinsam mit Zeiss entwickeltes Kamerasystem und den neuen MediaTek Dimensity 9600 Pro. Das X500 Pro Max verfügt über eine 200-MP-Zeiss-APO-Telekamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor. Die Kamera bietet eine äquivalente Brennweite von 85 Millimetern und eine optische Bildstabilisierung nach Cipa 7.0 Professional Stabilization.

Für die automatische Fokussierung nutzt Vivo einen Mehrzonen-Laserautofokus mit 1.536 Messpunkten. Auch bei bewegten Motiven soll die Kamera auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt sein. AF-Tracking-Snapshots sind mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. Bei Bewegungsaufnahmen unterstützt das X500 Pro Max einen 30-fachen Tele-Zoom. Das X500 Pro setzt ebenfalls auf eine Zeiss APO-Telekamera, verwendet dafür allerdings einen 64-MP-Sensor vom Typ Sony Lytia 610. Auch hier ist eine Stabilisierung nach CIPA 7.0 Professional Stabilization integriert. Bewegungsaufnahmen sollen mit bis zu 20-fachem Zoom möglich sein.

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Bis zu 400 Millimeter mit Telekonverter

Wer noch näher an entfernte Motive heranwill, kann beim X500 Pro Max einen zusätzlichen Telekonverter verwenden. Der Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra erreicht zusammen mit dem Smartphone eine äquivalente Brennweite von 400 Millimetern. Der Telekonverter arbeitet mit einer 4,7-fachen Vergrößerung und einer Kepler-Optik aus 15 Glaselementen. Darunter befinden sich fünf Linsen mit besonders geringer Dispersion sowie ein asphärisches Glaselement. Das Zubehör ist 116 Millimeter lang und wiegt 248 Gramm. Es ist ausschließlich mit dem X500 Pro Max kompatibel.

Für beide Pro-Modelle bietet Vivo außerdem den Zeiss Telephoto Extender Gen 2 an. Damit sind 200 Millimeter äquivalente Brennweite möglich. Der Konverter vergrößert 2,35-fach, ist 96 Millimeter lang und wiegt 153 Gramm. Eine weitere Neuerung ist das 4K Golden Hour Portrait Video. Dabei soll die Kamera Gegenlichtsituationen bei Sonnenuntergang besser verarbeiten. Die Hauptkamera basiert auf dem 1/1,28-Zoll-Sensor Sony Lytia L910, der laut vivo ebenfalls gemeinsam mit Sony entwickelt wurde. Der Sensor erreicht laut Hersteller einen Dynamikumfang von bis zu 17 EV.

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Neuer MediaTek-Chip für beide Modelle

Das X500 Pro Max verfügt zusätzlich über eine optische Bildstabilisierung mit einem Ausgleich von bis zu drei Grad. Haupt- und Telekamera erfüllen laut Vivo den Cipa-7.0-Standard für professionelle Stabilisierung. Für die Videoverarbeitung setzt vivo auf eine Log-basierte Bildverarbeitung. Dazu kommen verschiedene Farbprofile, darunter ein gemeinsam mit Zeiss entwickeltes Golden-Hour-Profil sowie Sunny Day und Modern Film. Im Inneren des X500 Pro Max und des X500 Pro arbeitet der MediaTek Dimensity 9600 Pro. Der Chip wird im 2-nm-Verfahren gefertigt und soll die Rechenleistung für die Kamera- und Videofunktionen liefern.

Beim Display unterscheiden sich die beiden Geräte. Das X500 Pro Max besitzt in China ein 6,85 Zoll großes 2K-Zeiss-Master-Color-Display. Das X500 Pro kommt mit einem 6,36 Zoll großen Bildschirm. In China sind vier Farben vorgesehen: Sunny White, Starry Gray, Moonlit Black und Sunset Orange. Welche Varianten davon in Europa angeboten werden, will Vivo erst beim Launch am 27. Oktober bekannt geben. Noch vor der X500-Serie bringt Vivo das neue X Fold6 nach Europa. Das faltbare Smartphone soll ab 1. Oktober in Österreich, Deutschland und der Schweiz erhältlich sein.

Das X Fold6 kombiniert eine 200-MP-Hauptkamera mit einer Zeiss-APO-Telekamera. Letztere basiert auf dem Sony-Lytia-602-Sensor und besitzt ein 3-faches Periskop-System mit 70 Millimetern äquivalenter Brennweite. Auch das Foldable unterstützt den Zeiss Telephoto Extender Gen 2 und erreicht damit 200 Millimeter äquivalente Brennweite. Beim Akku setzt Vivo auf eine Kapazität von 6.900 mAh. Das Gerät ist nach IPX8 und IPX9 gegen Wasser sowie nach IP5X gegen Staub geschützt. Auf dem Smartphone läuft OriginOS 7 Fold. Aufgeklappt misst das X Fold6 in der Variante Prism Black laut vivo rund 4,4 Millimeter und wiegt 228 Gramm.