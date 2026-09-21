i Speisesaal, Bibliothek, Küche und Bedienstetensaal kommen als LEGO-Modell. Der Verkauf startet Anfang Oktober. Mike Buck / LEGO 4.711 Teile für Fans LEGO baut "Downton Abbey" detailreich als Set nach 4.711 Teile, 13 Figuren und jede Menge Details: LEGO bringt "Downton Abbey" erstmals als großes Set für Erwachsene heraus. Von Rene Findenig 21.09.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans von "Downton Abbey" können das Anwesen der Familie Crawley bald selbst aus LEGO bauen. Das neue LEGO Ideas Set mit der Produktnummer 21373 umfasst 4711 Teile und ist für Erwachsene ab 18 Jahren gedacht. Das Modell ist dem historischen Highclere Castle nachempfunden, das als Vorlage für das Anwesen in der Serie dient.

Das Set erstreckt sich über zwei Ebenen und greift die Trennung zwischen dem Leben der Familie und jenem der Bediensteten auf. Im Obergeschoss befinden sich unter anderem der große Speisesaal, die Haupthalle und die Bibliothek. Darunter liegen die Küche, Mr. Carsons Büro und der Bedienstetensaal.

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Das Modell ist modular aufgebaut. Die obere Etage kann abgenommen werden, wodurch die Räume im unteren Bereich besser zugänglich sind. Insgesamt ist das fertige Gebäude mehr als 30 Zentimeter hoch, 44 Zentimeter breit und 16 Zentimeter tief.

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13 Figuren aus Staffel sechs

Zum Set gehören 13 Minifiguren aus der sechsten Staffel der Serie. Mit dabei sind die Gräfinwitwe, Lord und Lady Grantham, Lady Mary, Lady Edith, Tom Branson, Mr. Carson, Mrs. Hughes, Mr. Bates, Anna Bates, Thomas Barrow, Mrs. Patmore und Daisy Parker.

Die Figuren verfügen über beidseitig bedruckte Gesichter. Zusätzlich gibt es Kleidungselemente, die speziell für sitzende Figuren am Esstisch entwickelt wurden.

Auch bei den Details setzt LEGO auf Anspielungen an die Serie und ihre Epoche. In der Küche findet sich etwa ein früher elektrischer Mixer. In Mr. Carsons Büro steht ein Telefon mit Kerzenständer, wie es in den 1910er- und 1920er-Jahren verwendet wurde.

Dazu kommen historische Porträts, Darstellungen von Tischmanieren und ein Esstisch im Bedienstetensaal. Dort wird auch die unterschiedliche Platzierung der Personen entsprechend ihrer gesellschaftlichen Rangordnung dargestellt.

Fan-Idee wurde zum offiziellen Set

Die ursprüngliche Idee für das LEGO-Set stammt vom tschechischen Fan-Designer Sebastian Veselka, der sie unter dem Namen BRO3 bei LEGO Ideas einreichte. Über die Plattform können Fans eigene Entwürfe einreichen. Erreichen sie genügend Unterstützer, werden sie von LEGO für eine mögliche Umsetzung geprüft.

Veselka zufolge erreichte sein "Downton Abbey"-Projekt innerhalb von drei Monaten 10.000 Unterstützer. Im fertigen Set finden sich auch einige Anspielungen auf den Fan-Designer. Dazu gehören eine Klingeltafel mit der Aufschrift "LEGO Zimmer", Zeitungen mit den Initialen "SV" und ein herzförmiger Baumfuß.

Verkauf startet im Oktober

LEGO Ideas Downton Abbey ist ab 1. Oktober 2026 zunächst für LEGO-Insiders-Mitglieder erhältlich. Der allgemeine Verkaufsstart folgt am 4. Oktober. Der Preis beträgt 299,99 Euro.