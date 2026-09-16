i Diese PlayStation kannst du selbst zusammenbauen: LEGO bringt die erste PlayStation zurück. LEGO Neues Set präsentiert LEGO baut uns allen die allererste PlayStation nach Eine Konsole kehrt zurück. Dieses Mal lässt sie sich aus 1.911 LEGO-Teilen selbst zusammensetzen. LEGO bringt die Konsole samt Controller als Bausatz. Von Rene Findenig 16.09.2026, 20:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die erste PlayStation kommt zurück – allerdings nicht als neue Spielekonsole. LEGO hat ein Modell der ursprünglichen Konsole vorgestellt, das aus 1.911 Teilen zusammengesetzt wird. Auch der erste PlayStation-Controller gehört zum Set. Das Modell richtet sich an Erwachsene und soll die Optik der Konsole aus den 1990er-Jahren möglichst genau nachbilden. Die LEGO PlayStation trägt die Produktnummer 72306 und misst nach dem Aufbau rund 6 Zentimeter in der Höhe, 26 Zentimeter in der Breite und 19 Zentimeter in der Tiefe.

Damit orientiert sich das Modell laut Hersteller nahezu am Maßstab 1:1 der ursprünglichen Konsole. Beim Aufbau bleibt es nicht nur bei einer unbeweglichen Nachbildung. Der Controller lässt sich an die Konsole anstecken. Auch die beiden Tasten an der Vorderseite können tatsächlich betätigt werden. Sowohl die "Open"- als auch die "Power"-Taste sind beweglich ausgeführt.

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Zwei Spiele verstecken sich im Inneren

Eine besondere Überraschung wartet im Inneren des Modells. Öffnest du die nachgebaute Konsole, findest du zwei kleine Szenen, die du selbst aus LEGO-Teilen zusammensetzen kannst. Eine davon greift "Gran Turismo" auf. Das Rennspiel erschien ursprünglich 1997. Für das Diorama entsteht eine kleine Rennstrecke mit winzigen Autos.

Die zweite Szene nimmt "Ape Escape" zum Vorbild, das 1999 veröffentlicht wurde. Dort gehört ein roter oder blauer Affenhelm zu den Details. Die beiden Dioramen können laut LEGO innerhalb der Konsole aufbewahrt werden. Du kannst sie aber auch herausnehmen und neben dem fertigen PlayStation-Modell aufstellen.

Verkauf startet im Oktober

Vorgestellt wurde das Set im Rahmen einer PlayStation-"State of Play". Wer LEGO Insiders nutzt, kann das Modell bereits ab 1. Oktober 2026 kaufen. Für alle anderen startet der Verkauf am 4. Oktober 2026.

Der Preis liegt bei 159,99 Euro beziehungsweise 179 Schweizer Franken. Erhältlich ist die LEGO PlayStation über LEGO.com/PlayStation, in LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern.

Für den Kauf während des Early Access zwischen 1. und 3. Oktober ist eine LEGO-Insiders-Mitgliedschaft erforderlich. Das Set ist mit einem Mindestalter von 18 Jahren angegeben.

Mit 1.911 Teilen gehört die LEGO PlayStation damit nicht zu den kleinen Modellen. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht nur der Bau selbst: Die funktionsfähigen Tasten, der ansteckbare Controller und die beiden versteckten Spiele-Szenen sollen die fertige Nachbildung näher an die ursprüngliche PlayStation bringen.