i Eine integrierte Manschette macht die Huawei Watch D3 zur Blutdruckmessstation am Handgelenk. Gemessen wird auch während des Schlafs. Huawei Neue Smartwatch Huawei Watch D3 misst Blutdruck auch im Schlaf Die Huawei Watch D3 misst den Blutdruck automatisch über Tag und Nacht. Außerdem stellte Huawei weitere Produkte von Tablets bis Kopfhörern vor. Von Rene Findenig 16.09.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutdruck zu messen gehört für viele Menschen nicht zum Alltag. Das will Huawei mit der Watch D3 ändern. Die Smartwatch kann den Blutdruck in regelmäßigen Abständen über Tag und Nacht hinweg messen. Statt eines Einzelwerts entsteht ein Verlauf, der Veränderungen zu unterschiedlichen Tageszeiten sichtbar machen soll. Für die Blutdruckmessung setzt Huawei auf einen mechanischen Airbag im Armband. Dieser komprimiert das Handgelenk, während ein Sensor und ein Algorithmus die Werte erfassen. Der Aufpumpvorgang soll dabei so leise sein, dass die Messung auch während des Schlafs möglich ist.

Die 24-Stunden-Blutdruckmessung erfolgt laut Huawei in Intervallen von 15 bis 30 Minuten. Tagsüber können die Abstände individuell angepasst werden, während die Messungen in der Nacht automatisch erfolgen. Zusätzlich lassen sich Werte vor und nach dem Training miteinander vergleichen. Die Blutdruckfunktion der Watch D3 trägt laut Huawei die CE-Kennzeichnung nach der EU-Medizinprodukteverordnung. Die gesammelten Werte können über einen längeren Zeitraum betrachtet und bei Bedarf mit medizinischem Fachpersonal besprochen werden.

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Gesundheitscheck in rund einer Minute

Damit die Uhr auch nachts getragen werden kann, hat Huawei das Gehäuse kompakt gehalten. Die Watch D3 ist 11,3 Millimeter dünn und wiegt 40 Gramm. Dazu kommt ein schmales Airbag-Armband, das den Druck am Handgelenk reduzieren soll. Die Smartwatch wird in den Farben Black, Gold und Mocha Gold angeboten. Das Design der Rückseite beziehungsweise der Farbgebung orientiert sich laut Huawei an natürlichen Farben und Strukturen. Neben der kontinuierlichen Blutdruckmessung bietet die Watch D3 weitere Gesundheitsfunktionen.

Mit "Health Glance" können laut Huawei innerhalb von rund 60 Sekunden bis zu elf Gesundheitsindikatoren zusammengefasst werden. Dazu gehören unter anderem Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung im Blut, kurz SpO₂. "Health Insights" verbindet die Messwerte mit Informationen zu Schlaf und Aktivität. Dadurch sollen sich Entwicklungen über einen längeren Zeitraum leichter nachvollziehen lassen. Eine weitere Funktion ist "Health Community". Damit können ausgewählte Gesundheitsdaten von Familienmitgliedern eingesehen werden.

Huawei Watch D3 kostet 449 Euro

Zum Lieferumfang beziehungsweise Angebot rund um die Watch D3 gehört auch Zugang zum Huawei MultiPass. Käufer erhalten drei Monate Huawei Health+ sowie zeitlich begrenzte Premium-Zugänge zu ausgewählten Fitness- und Wellness-Apps. Dazu gehören unter anderem komoot, Headspace, Naviki und FIIT. Je nach Dienst gelten unterschiedliche Laufzeiten. Huawei nennt dabei unter anderem Trainingsplanung, interaktive Workouts, Outdoor-Navigation, Fahrrad-GPS und Laufanalyse als verfügbare Inhalte. Die Huawei Watch D3 ist seit 11. September um 449 Euro erhältlich, bis 20. Oktober gibt es Start-Angebote.

Neben der Watch D3 hat Huawei weitere Produkte vorgestellt. Die Watch GT 7 Series bringt einen Leistungsfähigkeits-Score sowie Funktionen für Ski- und Radsport mit, darunter Pistenkarten für mehr als 3.000 Skigebiete. Die Huawei Watch 6 setzt auf eSIM, sodass sich direkt über die Uhr telefonieren lässt, und unterstützt außerdem Navigation und mobiles Bezahlen. Beim MatePad Air mit 12-Zoll-OLED-PaperMatte-Display stehen Lesen, Schreiben und Zeichnen im Mittelpunkt. Die FreeBuds Neo Series soll mit aktiver Geräuschunterdrückung von bis zu 30 Dezibel für weniger Ablenkung beim Musikhören und Telefonieren sorgen.