i In Tokio sind die neuen Weltmeister von "Yu-Gi-Oh!" gekürt worden. Vier Titel gingen an die neuen Könige der Spiele. Konami World Championship 2026 "Yu-Gi-Oh!" hat gleich vier neue Könige der Spiele Das Finale der "Yu-Gi-Oh! World Championship 2026" brachte vier neue Champions hervor – im TCG und in zwei digitalen Spielen. Von Rene Findenig 16.09.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Tokio sind kürzlich die Weltmeister der "Yu-Gi-Oh! World Championship 2026" ermittelt worden. Beim Finale im Tokyo Garden Theater traten Duellanten aus aller Welt in den Kategorien "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game" (TCG), "Yu-Gi-Oh! Master Duel" und "Yu-Gi-Oh! Duel Links" gegeneinander an. Im klassischen Sammelkartenspiel setzte sich Mario Angelo De Micco aus Kanada gegen Josh Kelly aus dem Vereinigten Königreich durch.

Auch bei "Yu-Gi-Oh! Master Duel" wurde der Titel im Finale vergeben. Das Team "Called By Army" gewann einen Drei-gegen-drei-Showdown gegen "Glory Future". Für "Called By Army" gingen CER.Sana, mit bürgerlichem Namen Minsung Kim, A1.cutesnail alias Hyunsoo Lee und CER.subaduck alias Jisuk Kim an den Start. Das Trio kommt aus Südkorea und sicherte sich gemeinsam den Weltmeistertitel.

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Gleich zwei Titel bei "Duel Links"

Bei "Yu-Gi-Oh! Duel Links" wurden die Weltmeister in den Formaten "Speed Duel" und "Rush Duel" ermittelt. Im "Speed Duel" setzte sich Snyffus, Philipp Thomas aus Deutschland, gegen den japanischen Duellanten あしゅ, Eito Sato, durch. Im "Rush Duel" ging der Titel hingegen an Japan. た く, Takuma Kitamura, gewann das Finale und wurde Champion. Die Champions kommen somit aus Kanada, Südkorea, Deutschland und Japan.

Wer die Duelle und die Ankündigungen rund um die "Yu-Gi-Oh! World Championship 2026" verpasst hat, kann die Aufzeichnung des Livestreams über die offiziellen Kanäle des "Yu-Gi-Oh! Card Game" abrufen. Das "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game" wird weltweit in mehr als 80 Ländern und Regionen sowie in neun Sprachen angeboten. Auch die digitalen Spiele sind weiterhin verfügbar.

"Yu-Gi-Oh! Master Duel" ist kostenlos spielbar und bietet unter anderem Einzelspieler-Inhalte, Online-Duelle und Events. Das Spiel ist für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Steam, Nintendo Switch sowie iOS und Android erhältlich. "Yu-Gi-Oh! Duel Links" kann ebenfalls kostenlos gespielt werden und ist auf iOS, Android und PC über Steam verfügbar. Nach Angaben von Konami wurde das Spiel weltweit bereits 150 Millionen Mal heruntergeladen.