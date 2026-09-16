i Ein helleres Display, stärkere Lautsprecher und ein neuer Schnellzugriff sollen das Xperia 10 VIII im Alltag komfortabler machen. Sony Alltags-Smartphone Sony Xperia 10 VIII ist leistbar statt teurer Luxus Sony bringt sein neues Xperia 10 VIII Ende September auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen Display, Klang und einfache Bedienung. Von Rene Findenig 16.09.2026, 17:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sony bringt mit dem Xperia 10 VIII ein neues Mittelklasse-Smartphone der Xperia-10-Serie auf den Markt. Im Vergleich zum Xperia 10 VII wurde vor allem an Funktionen gearbeitet, die im täglichen Gebrauch eine Rolle spielen. Dazu gehören ein deutlich helleres Display, überarbeitete Stereo-Lautsprecher und ein neuer Schnellzugriff auf Bezahl- und Bonusprogramme.

Sony verspricht beim Bildschirm eine Helligkeitssteigerung von rund 50 Prozent gegenüber dem Xperia 10 VII. Dadurch soll das Display auch bei hellem Tageslicht besser ablesbar sein. Die Darstellung passt ihre Farben zudem automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Das soll etwa bei der Navigation im Freien für eine angenehmere Nutzung sorgen.

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Mehr Lautstärke und mehr Bass

Auch beim Klang hat Sony nachgebessert. Die beiden frontseitigen Stereo-Lautsprecher wurden technisch überarbeitet und neu abgestimmt. Nach Angaben des Herstellers steigt die Gesamtlautstärke gegenüber dem Vorgänger um rund 15 Prozent. Gleichzeitig soll der Bass um mehr als 30 Prozent kräftiger ausfallen. Videos und Musik sollen dadurch klarer und mit mehr Druck wiedergegeben werden.

Neu ist das Menü "Rewards & Pay". Wer die Ein-/Aus-Taste zweimal drückt, kann darüber schnell auf ausgewählte Apps zugreifen. Dazu gehören beispielsweise Anwendungen für mobiles Bezahlen oder Kundenbindungsprogramme. Sony setzt damit auf einen Schnellzugriff, der sich auch mit einer Hand bedienen lässt.

Akku soll lange durchhalten

Beim Akku nennt Sony eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen. Diese Angabe basiert allerdings auf einem festgelegten Testszenario mit 360 Minuten täglicher Nutzung und 1.080 Minuten Standby-Zeit. Im tatsächlichen Alltag kann die Laufzeit deshalb je nach Nutzung und Umgebung abweichen. Sony legt außerdem Wert auf eine lange Lebensdauer des Akkus. Laut Hersteller soll dessen Leistungsfähigkeit auch nach vier Jahren noch erhalten bleiben.

Wie lange ein Akku tatsächlich hält, hängt natürlich von der jeweiligen Nutzung ab. Für Apps stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Zusätzlich können bis zu 6 GB virtueller Arbeitsspeicher genutzt werden. Das soll unter anderem beim Wechsel zwischen mehreren Anwendungen helfen.

Transluzente Rückseite

Beim Gehäuse setzt Sony auf eine Rückseite aus transparentem Material mit matter Klarlackbeschichtung. Das Smartphone soll dadurch eine transluzente Optik erhalten. Zur Auswahl stehen Frozen White, Frosted Grey und Misty Lilac. Optional bietet Sony außerdem ein Cover an. Es besitzt einen integrierten Standfuß, mit dem sich das Smartphone sowohl hochkant als auch quer aufstellen lässt. Das ist vor allem beim Ansehen von Videos praktisch.

Das Sony Xperia 10 VIII soll ab Ende September 2026 in den drei Farben Frozen White, Frosted Grey und Misty Lilac erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599 Euro.