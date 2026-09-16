i Zum 30. Geburtstag von Pokémon erscheint eine besondere Erweiterung des Sammelkartenspiels mit vielen Pikachu-Karten. The Pokémon Company International "Pokémon 30 Jahre" Diese Pokémon-Karten gibt es jetzt zum großen Jubiläum Die neue Pokémon-Erweiterung "30 Jahre" ist da und bringt ausschließlich holografische Karten, neue Pikachus sowie eine neue Seltenheitsstufe. Von Rene Findenig 16.09.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pokémon feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer neuen Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel. "30 Jahre" ist ab dem 16. September 2026 weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Eine Besonderheit der Erweiterung: Alle enthaltenen Karten sind holografisch. Außerdem führt "30 Jahre" eine neue Seltenheitsstufe namens "selten, futuristisch" ein. Für das Design zeichnet der japanische Künstler "Yoshirotten" verantwortlich, der die Karten mit farbenfrohen Motiven gestaltet hat.

Für Sammler gibt es zudem einen besonderen Anreiz. In jedem Boosterpack der Erweiterung befindet sich eine von insgesamt 30 seltenen Pikachu-Karten. Die Motive zeigen Pokémon außerdem zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Zusätzlich kehren 30 klassische Pokémon-Karten in das Sammelkartenspiel zurück.

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Fünf Produkte zum Start

Zum Verkaufsstart erscheinen mehrere unterschiedliche Produkte. Die Top-Trainer-Box "30 Jahre" enthält neun Boosterpacks der neuen Erweiterung, eine Nidorina-Promokarte der Seltenheit "selten, Illustration" sowie diverses Zubehör für das Kartenspiel.

Pokémon enthüllt besondere Jubiläums-Erweiterung "30 Jahre" i ?

In der Poster-Kollektion stecken drei Boosterpacks und drei Promokarten mit Arktos, Zapdos und Lavados. Dazu kommt ein zweiseitiges Poster in voller Größe, auf dem Karten aus der Erweiterung zu sehen sind.

Eine der schönsten Karten der neuen Erweiterung: Pikachu & Zekrom GX. The Pokémon Company International

Die Tech-Sticker-Kollektion enthält ebenfalls drei Boosterpacks. Dazu gibt es eine holografische Promokarte mit Alola-Kokowei oder Lucario sowie einen passenden Stickerbogen. Die Sticker können etwa auf Laptops oder Tablets angebracht werden.

Bei der Pokémon-ex-Kollektion sind vier Boosterpacks enthalten. Je nach Variante gibt es eine Promokarte mit Feelinara-ex oder Quajutsu-ex sowie eine passende überdimensionale Karte.

Die Tin-Box enthält ebenfalls vier Boosterpacks und eine Promokarte mit Feelinara-ex oder Quajutsu-ex. Weitere Produkte zur Jubiläumserweiterung sollen gegen Ende des Jahres erscheinen.

Jubiläum auch in Berlin

Auch in Deutschland wird die Veröffentlichung mit einer eigenen Aktion gefeiert. Vom 21. September bis zum 24. Oktober 2026 können Fans den Pokémon-Sammelkartenspiel-Bereich im duo flagshipstore im The Playce am Potsdamer Platz besuchen.

Wohl heißbegehrt: Die Pokémon "30 Jahre" Top-Trainer-Box. The Pokémon Company International

Der Eintritt ist kostenlos. Am Samstag, dem 26. September, und am Samstag, dem 24. Oktober, sind verschiedene Aktivitäten geplant.

Dazu gehören Fotomöglichkeiten mit Pikachu, ein Bereich zum Tauschen und Spielen sowie kostenlose Giveaways.

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Neue Erweiterung auch digital spielbar

Wer lieber digital sammelt und spielt, kann "30 Jahre" auch in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live nutzen. Die Erweiterung ist ab sofort für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar.

Nach der Anmeldung erhalten Spieler Deckzubehör und ein "30 Jahre"-Kampfpass-Deck mit Mew-ex. Durch weiteres Spielen lässt sich zusätzlich ein Deck mit Feelinara-ex freischalten.

Die neue Erweiterung verbindet damit das Jubiläum mit einer Reihe neuer physischer Sammelprodukte und digitalen Inhalten.