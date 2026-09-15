StartseiteLifeDigital
Zwölf Webseiten, die gefälschte Pornobilder und Videos veröffentlichten, sind beschlagnahmt worden. (Symbolbild)
Zwölf Webseiten, die gefälschte Pornobilder und Videos veröffentlichten, sind beschlagnahmt worden. (Symbolbild)
IMAGO/Hanno Bode
KI-Pornos ohne Zustimmung

Zwölf Porno-Webseiten wegen Deepfakes gesperrt

In New York wurden zwölf Webseiten gesperrt, weil sie Deepfake-Pornos mit etwa 1.200 betroffenen Personen veröffentlichten.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
15.09.2026, 22:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Justiz in New York hat im Kampf gegen Cyberkriminalität einen großen Schritt gesetzt.

Zwölf Webseiten, die gefälschte Pornobilder und Videos veröffentlichten, sind beschlagnahmt worden. Die manipulierten Inhalte zeigten rund 1.200 Menschen in sexuellen Situationen – ohne deren Einwilligung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Vor allem Frauen im Fokus der Fälscher

Laut den Behörden wurden Fotos und Videos realer Menschen mit künstlicher Intelligenz bearbeitet, um täuschend echte Aufnahmen zu erstellen. Die gefälschten Inhalte wurden über die Webseiten verbreitet und verkauft.

Warnung vor Abzocke mit Mitleids-Masche auf TikTok

Besonders häufig waren Frauen betroffen, viele von ihnen aus der Öffentlichkeit – etwa Schauspielerinnen, Politikerinnen oder Influencerinnen. Wie lessentiel.lu berichtet, warben die Seiten offen mit solchen Fälschungen.

Deepfakes sind mit KI erzeugte oder veränderte Bilder, Videos oder Tonaufnahmen. Sie zeigen Personen in Situationen, die nie tatsächlich stattgefunden haben.

30 Sekunden reichen Betrügern, um Stimme zu klonen

Die Ermittlungen wurden laut Staatsanwaltschaft durch eine Betroffene ausgelöst, die meldete, dass eine Seite Deepfake-Bilder von ihr veröffentlichte. Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg bezeichnete die Aktion als die bisher größte Beschlagnahmung von Webseiten mit illegaler KI-Pornografie.

Mehr zum Thema

Behörden warnen vor Nachahmern

Das Technologiemagazin Wired stellte bereits fest, dass auf mehreren der beschlagnahmten Seiten Hinweise der Behörden zu sehen sind. Archivierte Versionen zeigen, dass einzelne Videos zehntausende Male aufgerufen wurden.

Die Ermittlungen gegen die Betreiber und Ersteller der Inhalte laufen weiter. Festnahmen gab es laut Bragg und der Nachrichtenagentur AFP bislang nicht.

    OpenAI-Programme machten sich selbstständig

    Die Staatsanwaltschaft will die Angebote weiterhin beobachten, um einen Neustart unter neuen Internetadressen zu verhindern. Betroffene werden aufgerufen, sich bei der zuständigen Abteilung für Internetkriminalität zu melden.

    red,15.09.2026, 22:49
    Mehr zum Thema
    DeepfakePornografieCyberkriminalitätKünstliche Intelligenz
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote