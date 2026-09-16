i Nur 38 Millimeter dick am Griff und 2,4 Kilo schwer: Dyson bringt einen neuen Wischsauger für 349 Euro. Dyson W1 PencilWash Dieser neue Dyson reinigt nass und trocken zugleich Dyson bringt mit dem W1 PencilWash einen neuen Nass- und Trockensauger auf den Markt. Er wiegt 2,4 Kilo und ist besonders flach gebaut. Von Rene Findenig 16.09.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dyson bringt mit dem W1 PencilWash ein neues Nass- und Trockenreinigungsgerät auf den Markt. Der Nachfolger des ursprünglichen PencilWash soll leichter zu bedienen sein und gleichzeitig nasse sowie trockene Verschmutzungen aufnehmen. In Österreich ist das Gerät ab sofort für 349 Euro erhältlich. Eine Neuerung steckt im Reinigungskopf. Dort werden nasse und trockene Verschmutzungen bereits beim Aufnehmen voneinander getrennt.

Dadurch soll sich der Schmutz einfacher und hygienischer entsorgen lassen. Auf interne Rohre verzichtet das System laut Dyson ebenfalls, wodurch Verstopfungen verhindert werden sollen. Für die Reinigung verwendet der W1 PencilWash eine überarbeitete Hybridwalze. Sie besitzt 84.000 Mikrofaserfilamente und soll Flüssigkeiten, Schmutz, Haare und Flecken in einem Durchgang aufnehmen.

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Nur 75 Millimeter hoch

Frisches Wasser wird an zwölf Punkten kontinuierlich auf die Walze verteilt. Dadurch soll sie während der Reinigung gleichmäßig feucht bleiben. Laut Dyson hinterlässt der W1 PencilWash den Boden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 50 Prozent trockener. Gleichzeitig sollen Wasserflecken und Schlieren reduziert werden. In die Walze sind außerdem Nylonborsten integriert. Sie sollen Haare aufnehmen, auch wenn diese nass sind.

Ein neu positionierter Anti-Tangle-Kamm verhindert laut Dyson, dass sich Haare um die Walze wickeln. Das soll auch bei Haaren mit einer Länge von bis zu 35 Zentimetern funktionieren. Beim Design setzt Dyson auf eine besonders flache Bauweise. Der W1 PencilWash kann bis zu 180 Grad geneigt werden und erreicht dabei eine Arbeitshöhe von nur 75 Millimetern. Dadurch soll sich das Gerät auch unter niedrigen Möbeln einsetzen lassen.

Bis zu 320 Quadratmeter mit einer Tankfüllung

Der Griff ist mit einem Durchmesser von 38 Millimetern ungewöhnlich schlank, das war allerdings bereits beim Vorgänger so. Das Gerät selbst wiegt 2,4 Kilogramm, wobei laut Dyson lediglich 470 Gramm in der Hand liegen. Dadurch soll sich der W1 PencilWash mit einer Drehung des Handgelenks steuern lassen. Für die Wasserzufuhr stehen zwei Modi zur Verfügung. Damit lässt sich laut Dyson einstellen, wie viel Wasser auf den Boden gelangt.

Das soll sowohl bei kleinen Spritzern als auch bei stärkeren Verschmutzungen eine Anpassung ermöglichen. Der Frischwassertank fasst 300 Milliliter. Damit sollen laut Hersteller bis zu 320 Quadratmeter Bodenfläche gereinigt werden können. Die angegebene Laufzeit beträgt bis zu 45 Minuten. Der Akku lässt sich austauschen. Dadurch kann die Nutzungsdauer mit einem zusätzlichen Akku verlängert werden.

Eigene Reinigungslösung erhältlich

Passend zum W1 PencilWash bietet Dyson die 02 Probiotic Hartboden-Reinigungslösung an. Sie wurde laut Hersteller für die Nass- und Trockenreinigungsgeräte von Dyson entwickelt. Die nicht schäumende Formel soll Schmutz und Ablagerungen lösen. Dyson bezeichnet die Reinigungslösung als ungiftig und gibt an, dass sie für Haustiere und Kinder unbedenklich sei. Natürlich kann der W1 PencilWash aber auch nur mit Leitungswasser befüllt werden.