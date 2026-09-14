i Nintendo Direct kündigt "Persona 6" und "Persona 4 Revival" für Nintendo Switch 2 an. Atlus Games-Telegramm "Persona 6" und "Persona 4 Revival" zeigen sich endlich Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 14.09.2026, 18:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 14. September 2026

"Persona 6" und "Persona 4 Revival" zeigen sich endlich

Im Rahmen der Nintendo Direct hat Atlus angekündigt, dass ihre mit Spannung erwarteten RPGs "Persona 6" und "Persona 4 Revival" für Nintendo Switch 2 erscheinen werden. "Persona 4 Revival" erscheint am 20. Mai 2027 für Nintendo Switch 2. Diese beiden Spiele sind zusammen mit "Metaphor: ReFantazio" die kommenden Atlus-Titel für Nintendo Switch 2. Sieh dir hier den während der Nintendo Direct gezeigten Trailer von "Persona 4 Revival" für Nintendo Switch 2 an:

"Valorant" stellt neue Features für Patch 13.06 vor

"Valorant" präsentiert umfassende Entwickler-Updates zu Patch 13.06 und kündigt eine Reihe neuer Funktionen an. Dazu zählen ein experimenteller Spielmodus, ein neues automatisches Gewehr, ein überarbeitetes Agenten-Mastery-System, Fortschritte im kompetitiven Bereich sowie mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen. Mit Gauntlet: Glitched wird ein experimenteller Modus eingeführt, in dem Spielende ihren eigenen hybriden Robo-Agenten aus einem zufällig generierten Pool an Fähigkeiten zusammenstellen.

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"PUBG: Battlegrounds"-Update 43.1 bringt neue Action

Krafton, Inc. kündigt das Update 43.1 für "PUBG: Battlegrounds" an, das neue Möglichkeiten für Kampf, Bewegung und den Einsatz von Gegenständen einführt. Mit Update 43.1 wird der waffenlose Kampf um eine neue Tritt-Aktion erweitert. Spieler können mit Tritten andere Spieler zurückstoßen oder bestimmte Objekte wie Fenster und Holztüren zerbrechen. Das Update ermöglicht es Spielern außerdem, auf der Wasseroberfläche Handfeuerwaffen und Wurfgegenstände einzusetzen.

Dienstag, 15. September 2026

"Stick it to the Stickman" kommt am 23. September

Vor einem Jahr haben Free Lives ("Broforce", "Genital Jousting") und Devolver Digital gemeinsam "Stick it to the Stickman", ihren respektlosen physikbasierten Brawler, im Early Access veröffentlicht. Nach einem Jahr Entwicklung und Content-Updates erreicht das Spiel am 23. September seinen nächsten großen Meilenstein, wenn es den Early Access verlässt und als Version 1.0 erscheint. Kämpft gegen andere CEOs um das Prestige, den CEO mit den größten Muskeln zu beschäftigen.

Caps wird Esports-Profi in der Hall of Legends

Riot Games begrüßt Rasmus "Caps" Winther als drittes Mitglied der LoL Esports Hall of Legends. Als "Leuchtfeuer der Hoffnung" bekannt, dessen Vermächtnis die Erwartungen des Westens an internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig prägt, wird Caps damit zum ersten "League of Legends"-Profi aus dem Westen, der diese Auszeichnung erhält. Caps gilt als prägendster Spieler seiner westlichen Generation. Sein Vermächtnis entsteht durch eine seltene Kombination aus Spitzenleistungen, Kreativität und Authentizität.

Caps wird erster westlicher Esports-Profi in der Hall of Legends. Riot Games

"Kingdom Hearts IV" erscheint Ende 2027

Square Enix und Disney & Pixar Games kündigten kürzlich mit einem neuen Trailer an, dass das sehnlichst erwartete Action-RPG "Kingdom Hearts IV" Ende 2027 erscheinen wird. Ebenfalls enthüllt wurde eine neue Welt im Spiel, inspiriert von Disney und Pixars Coco. Zusammen mit dieser Ankündigung hat man bekannt gegeben, dass sich "Kingdom Hearts" (Arbeitstitel), eine Originalanimationsserie für den Disney Channel und Disney+, in enger Zusammenarbeit mit Tetsuya Nomura und dem kreativen Team von Square Enix in der Entwicklung befindet.

Mittwoch, 16. September 2026

"Marvel Cosmic Invasion" mit "The Siege of Castle Doom"

Publisher Dotemu und Tribute Games haben erste Einblicke in "Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom" gewährt. In diesem kommenden Premium-DLC steht der berüchtigte Doctor Doom im Mittelpunkt eines brandneuen Spielmodus, der zusammen mit zwei neuen spielbaren Charakteren erscheint. "Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom" erscheint im Herbst 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S.

DualSense Wireless-Controller – Icon Blue Special Edition

Mit der DualSense Wireless-Controller – Icon Blue Special Edition wird das Peripherie-Portfolio von PlayStation 5 ab dem 25. September mit ikonischen Blautönen ergänzt. Der neue stylische Controller für PS5 und PC kann von PlayStation Plus-Abonnenten ab dem 25. August um 10 Uhr bei direct.playstation.com und von allen anderen Interessenten ab dem 27. August um 10 Uhr bei direct.playstation.com sowie bei teilnehmenden Handelspartnern vorbestellt werden.

DualSense Wireless-Controller – Icon Blue Special Edition erscheint am 25. September. PlayStation

"Active Matter" ist ab sofort erhältlich

Gaijin Entertainment und das Matter-Team geben bekannt, dass der Hardcore-Online-Shooter "Active Matter", der in einem zersplitterten Multiversum spielt, ab sofort auf Steam, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie im Gaijin Store für PC erhältlich ist. "Active Matter" verbindet realistische, moderne Militär-Shooter-Action mit einer mysteriösen Welt, in der das Gefüge der Realität zerbrochen ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Agenten, die sich in quanteninstabile Zonen begeben, um nach aktiver Materie zu suchen.

Donnerstag, 17. September 2026

PlayStation Pulse und Pulse Edge Wireless-Headset

Das PlayStation Audio-Portfolio bekommt Zuwachs, denn es wurden das PlayStation Pulse Wireless-Headset und das Pulse Edge Wireless-Headset angekündigt. Das Pulse Wireless-Headset wird ab dieser Weihnachtssaison in ausgewählten Märkten in den Farben White und Midnight Black verfügbar sein. Das Pulse Edge Wireless-Headset wird Anfang 2027 in ausgewählten Märkten ebenfalls in den Farben White und Midnight Black verfügbar sein. Es verfügt über planare Magnettreiber mit doppelt so großem Magnetvolumen wie beim Pulse.

Bob ist als neuer Kämpfer in "Tekken 8" verfügbar

In "Tekken 8" kehrt Bob nach den schweren Verletzungen zurück, die er sich im Kampf gegen Bryan während der Ereignisse des vorherigen Teils zugezogen hat. Als sich seine Wege mit denen von Kazuya Mishima und dessen Plänen zur Weltherrschaft kreuzen, nutzt Bob seine Gastronomieunternehmen, um Menschen in Krisenzeiten zu helfen, was ihm den Spitznamen "Onigiri-Retter" einbringt. Angetrieben von seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seinem selbsternannten "perfekten Körper" macht sich Bob auf den Weg, Kazuya aufzuhalten.

AG.AL gewinnt 7 Millionen USD beim EWC 2026

AG.AL hat die Club Championship des Esports World Cup 2026 gewonnen und sich damit ein Preisgeld von 7 Millionen US-Dollar gesichert. Die Entscheidung fiel am Finalwochenende durch einen dramatischen Sieg in "Trackmania". Nach sieben Turnierwochen mit mehr als 2.000 E-Sportlern und 25 Wettbewerben endet der erste außerhalb Saudi-Arabiens ausgetragene Esports World Cup zudem mit neuen Rekordwerten: 850 Millionen Zuschauer, 440 Millionen Hours Watched und insgesamt 2 Millionen Besucher in Paris.

Präsident Emmanuel Macron und Ralf Reichert, CEO der Esports Foundation, überreichen die Trophäe an die Vertreter des EWC-2026-Siegers AG.AL. EWC

Die Bilder des Tages i ?

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