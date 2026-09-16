i Honor erweitert seine Tablet-Reihe mit drei neuen Modellen. Honor Preise starten bei 399 Euro Honor zeigt neue Tablets und ein Smartphone fürs Kino Vom 13-Zoll-Tablet bis zum Smartphone mit Kino-Technik reicht das neue Honor-Portfolio. Zwei Produkte setzen dabei auf ungewöhnliche Extras. Von Rene Findenig 16.09.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Honor baut sein Tablet-Angebot aus und bringt mit dem Pad 20, Pad 20 Pro und Pad X9 Max drei unterschiedlich positionierte Modelle auf den Markt. Während das Pad 20 und die Pro-Version auf Arbeit, Studium und kreative Aufgaben zielen, setzt das 13-Zoll-Modell stärker auf Unterhaltung. Parallel dazu präsentiert Honor mit dem Magic9 Pro ein Smartphone, bei dessen Kameraentwicklung erstmals auch der Kinokamera-Hersteller Arri eingebunden ist. Das Honor Pad 20 verfügt über ein 12,1 Zoll großes 3K-Display mit 2.920 × 1.872 Pixeln, bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von 700 Nits.

Das 6,29 Millimeter dünne Metallgehäuse wiegt je nach Konfiguration ab 525 Gramm. Für den Einsatz bei längeren Sitzungen integriert Honor mehrere Funktionen zum Augenschutz. Dazu gehören ein Blaulichtfilter auf Hardware-Ebene, DC Dimming gegen Flimmern und eine automatische Anpassung der Farbtemperatur am Abend. Honor nennt außerdem Funktionen gegen Augenbelastung und Reiseübelkeit. Mit dem optionalen Smart Bluetooth Keyboard kann das Tablet in den PC Mode wechseln. Dann stehen eine Desktop-Oberfläche, Taskleiste und bis zu 15 gleichzeitig skalierbare Fenster zur Verfügung.

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Auch einige KI-Funktionen sind integriert. Die KI-Notizfunktion soll bei Besprechungen helfen und kann laut Honor unter anderem strukturierte Protokolle erstellen. Über Honor Connect lässt sich das Tablet zudem als Zweitbildschirm für einen Mac verwenden. Im Pad 20 arbeitet die Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform. Der Akku besitzt eine Kapazität von 10.100 mAh. Honor nennt bis zu neun Stunden Videowiedergabe, 50 Stunden Musikwiedergabe und 14 Stunden E-Book-Lesen. Ein vollständiger Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent soll mit dem mitgelieferten Ladegerät rund 106 Minuten dauern. Für den Klang sind sechs Lautsprecher zuständig.

Pad 20 Pro mit 165 Hz

Das Pad 20 Pro richtet sich an Nutzer, die mehr Leistung benötigen. Es kombiniert ebenfalls ein 12,1-Zoll-Display mit 3.000 × 1.872 Pixeln mit der Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform. Die Bildwiederholrate reicht bis 165 Hz und kann dynamisch zwischen 165, 144, 120, 90 und 60 Hz wechseln. Das LCD-Panel deckt den DCI-P3-Farbraum ab und stellt laut HONOR 1,07 Milliarden Farben dar. Die typische Helligkeit liegt bei 500 Nits, im High-Brightness-Modus sind laut Hersteller bis zu 700 Nits möglich. Auch beim Pro-Modell stehen Desktop-Funktionen im Mittelpunkt.

Für komplexere Aufgaben gibt es unter anderem Vorlagen für Drei- und Vierfach-Split-Screen. Das Tablet läuft mit MagicOS 10 auf Basis von Android 16 und kommt in der genannten Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Wi-Fi 7 wird ebenfalls unterstützt. Das 277,07 × 179,28 × 6,29 Millimeter große Tablet wiegt rund 537 Gramm. Der 10.100-mAh-Akku soll bis zu neun Stunden lokale Videowiedergabe ermöglichen.

X9 Max bringt 13 Zoll mit

Das Honor Pad X9 Max bildet den Einstieg in das Großformat. Es besitzt ein 13 Zoll großes 2.5K-Display mit 120 Hz und Imax-Enhanced-Zertifizierung. Vier Lautsprecher mit einem von HONOR angegebenen Lautstärkeboost von 200 Prozent sowie DTS-Verarbeitung sollen für den Unterhaltungsbereich sorgen. Trotz des großen Displays ist das Tablet 6,72 Millimeter dünn und wiegt 618 Gramm. Der 10.100-mAh-Akku wird mit 6 GB RAM kombiniert, die per RAM Turbo auf ein Nutzungserlebnis entsprechend 18 GB erweitert werden können. Intern stehen 256 GB Speicher zur Verfügung, der sich per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern lässt.

Das X9 Max unterstützt ebenfalls die KI-Notizfunktion und eine PC-ähnliche Dateiverwaltung. Für Familien gibt es zudem HONOR Kids mit Kindersicherungen und Funktionen zum Schutz der Augen. Neben den Tablets rückt Honor das Magic9 Pro in den Mittelpunkt. Das Smartphone feierte im Rahmen der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig seine offizielle Premiere. Besonders auffällig ist dabei die Zusammenarbeit mit Arri. Der Hersteller professioneller Kinokameras bringt seine Erfahrung aus der Filmproduktion in die Entwicklung ein. Honor spricht von einer Anpassung ausgewählter Elemente der ARRI Image Science.

Honor bringt Kinotechnik aufs Smartphone

Arri-Manager David Bermbach beschreibt das gemeinsame Ziel als stärkere Kontrolle für Kreative. Honor bringe dabei Know-how in mobiler Bildgebung, Rechenleistung und Robotik ein, während Arri seine langjährige Erfahrung mit Bildwissenschaft und professionellen Produktionsabläufen beisteuere. Die Kooperation soll vor allem Filmschaffenden und Content Creatorn mehr Möglichkeiten bei der Aufnahme und späteren Bearbeitung ihrer Videos geben. Das Honor Robot Phone wurde zuvor bereits bei Filmveranstaltungen in Cannes und Shanghai gezeigt und nun auch in Venedig präsentiert.

Im Rahmen der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig feierte das Honor Magic9 Pro seine offizielle Premiere. Honor

Das Honor Pad 20 ist in Deutschland und Österreich seit 2. September 2026 für 499 Euro erhältlich. Das Pad 20 Pro startet ebenfalls bei 599 Euro. Das Pad X9 Max ist bereits seit 3. August erhältlich und kostet ab 399 Euro. Zum Start bietet Honor zeitlich begrenzte Bundles an. Das Pad 20 inklusive Magic-Pencil 4s und Smart Bluetooth Keyboard wird mit 349 Euro angeboten. Beim Pad 20 Pro liegt der entsprechende Bundle-Preis bei 499 Euro. Das Pad X9 Max ist mit Zubehör ab 349 Euro erhältlich.