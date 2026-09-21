i Pikachu war bereits 67 Tage auf der ISS. Jetzt bringen ESA und Pokémon die Weltraum-Kooperation nach Europa. The Pokémon Company International World Space Week Galaktisch! ESA und Pokémon schicken Pikachu ins All Zur World Space Week verbinden ESA und Pokémon Weltraumforschung mit der Welt der Taschenmonster – inklusive Astronauten-Pikachu. Von Rene Findenig 21.09.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Europäische Weltraumorganisation ESA und The Pokémon Company International starten zur World Space Week 2026 eine gemeinsame Aktion. Vom 4. bis 10. Oktober dreht sich dabei alles um die Verbindung von Weltraumforschung und Pokémon. Geplant sind eine Wanderausstellung an ESA-Standorten und in Museen, gemeinsame Fanartikel sowie spezielle Inhalte für "Pokémon Go".

Ein Pikachu hat den Weltraum bereits hinter sich. Ein Plüschtier reiste mit der ESA-Astronautin Sophie Adenot zur Internationalen Raumstation ISS. Vom 11. April bis zum 17. Juni 2026 verbrachte es insgesamt 67 Tage in der Umlaufbahn und absolvierte dabei rund 1.040 Erdumrundungen.

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ESA und Pokémon feiern gemeinsam die World Space Week. The Pokémon Company International

Ausstellung startet in Deutschland

Im Mittelpunkt steht eine gemeinsam entwickelte Ausstellung. Sie soll wissenschaftliche Inhalte zur europäischen Raumfahrt mit Illustrationen und Pokémon-Figuren verbinden. Besucher erfahren unter anderem, wie Europa Missionen startet, die ISS unterstützt, die Sonne erforscht und das Sonnensystem sowie das weitere Universum untersucht.

Erstmals ist die Ausstellung im Rahmen der ESA Open Days 2026 zu sehen. Am 2. Oktober startet sie im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll sie auch im Deutschen Museum Nürnberg – Das Zukunftsmuseum gezeigt werden. Weitere Standorte in Europa sind geplant.

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Astronauten-Pikachu kommt in "Pokémon Go"

Auch "Pokémon Go" wird Teil der Zusammenarbeit. Von 4. Oktober 2026 bis 30. April 2027 können Besucher teilnehmender Wissenschafts- und Weltraummuseen spezielle Aktivitäten im Spiel nutzen. Dazu gehören Ein-Stern-Raids mit Astronauten-Pikachu, zeitlich begrenzte Forschungsaufgaben und besondere Pokémon-Begegnungen.

Vom 4. bis 10. Oktober gibt es an den teilnehmenden Standorten zusätzlich Feldforschungen und mehr Pokémon in der Wildnis. Einige Begegnungen können mit einem speziellen Standort-Hintergrund versehen sein, der den jeweiligen Museumsbesuch dokumentiert.

Zur Kooperation gehören außerdem gemeinsame Fanartikel. Angeboten werden unter anderem Kleidung, Accessoires, Sammlerstücke und Plüschprodukte. Eine Auswahl soll über die ESA, Pokémon und Museumsshops erhältlich sein. Über Pokémon Center werden unter anderem das Pikachu-Plüschtier, das mit auf der ISS war, sowie weitere Produkte der Kooperation angeboten.

ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher erklärte, die Zusammenarbeit solle Menschen in Europa auf neue Weise für den Weltraum begeistern.

Auch Pokémon betont den Entdeckergeist, der durch die Kooperation mit der Raumfahrtorganisation mit der Welt der Pokémon verbunden werden soll.