i Der Stern Proxima Centauri und der Doppelstern Alpha Centauri AB vom NASA/ESA-Weltraumteleskop Hubble aus gesehen. NASA / ESA Hubble Space Telescope / Reuters Interstellare Mission KI berechnet Route für Reise zu Alpha Centauri Eine KI hat die Flugbahn für die erste Sternmission der Menschheit berechnet. Das Raumschiff soll 2029 starten und wäre 80.000 Jahre unterwegs. Von Digital Heute 20.09.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Menschheit macht sich auf den Weg zu den Sternen – zumindest plant sie es. Die Organisation Fermi Explorer Mission will bis Ende 2029 ein unbemanntes Raumschiff zu Alpha Centauri schicken, dem Sternensystem, das unserer Erde am nächsten liegt.

Die Route dorthin hat ein neuartiges KI-System berechnet. Entwickelt wurde die künstliche Intelligenz von Physical Superintelligence (PSI), einem Forschungslabor, das mit 58 Millionen Dollar von Breakthrough Energy finanziert wird – einer Investmentfirma von Microsoft-Mitgründer Bill Gates.

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Wie "MIT Technology Review" berichtet, würde die Reise rund 80.000 Jahre dauern. Alpha Centauri liegt 4,4 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Nicht der erste Versuch

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Versuche unternommen werden. Bereits 2016 kündigte der Tech-Milliardär Yuri Milner eine interstellare Mission namens Breakthrough Starshot an. Der Plan sah vor, winzige Sonden mit Lasern auf ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen – schnell genug, um Alpha Centauri in nur 20 Jahren zu erreichen.

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Doch auch ein Jahrzehnt später ist noch nichts gestartet. "Wir wollten kein weiteres Breakthrough Starshot", sagt Philip Johnston, Mitgründer von Fermi Explorer Mission. Man sei fest entschlossen, tatsächlich etwas zu starten.

Mission kostet 15 Millionen Dollar

Die neue Mission wird von privaten Spendern finanziert und soll voraussichtlich 15 Millionen Dollar kosten. Falls alles klappt, wäre es die erste gezielte Sternenmission der Menschheitsgeschichte – auch wenn niemand von uns die Ankunft erleben wird.