i Design-Vorschlag F von Jan Robert Dünnweller. Die Abbildungen zeigen Entwürfe für mögliche zukünftige Euro-Banknoten, nicht ihre finale Version. Europäische Zentralbank 2026 Frist läuft ab Neue Euro-Noten ersetzen die bisherigen Geldscheine Die Euro-Scheine sollen ein neues Aussehen bekommen. Nur noch bis 21. September können Bürger über die Motive abstimmen. Von Digital Heute 20.09.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Euro-Banknoten sollen in den kommenden Jahren ein neues Aussehen bekommen. Noch bis 21. September 2026 können Menschen in Europa bei einer Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Meinung zu den Entwürfen abgeben. Zur Auswahl stehen zehn Vorschläge, verteilt auf zwei Themenwelten.

Die erste Themenwelt heißt "Europäische Kultur". Auf den Vorderseiten der Scheine sollen bekannte Persönlichkeiten aus Europa zu sehen sein. Für die verschiedenen Stückelungen wurden unter anderem Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci und Bertha von Suttner ausgewählt. Die Rückseiten sollen Szenen aus dem europäischen Kulturleben zeigen.

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Neue Euro-Scheine: ALLE Entwürfe auf einen Blick i ?

Bei der zweiten Variante geht es um "Flüsse und Vögel". Hier stehen europäische Landschaften und heimische Vogelarten im Mittelpunkt. Vorgesehen sind unter anderem ein Mauerläufer auf dem Fünf-Euro-Schein, ein Eisvogel auf dem Zehner, Bienenfresser auf dem 20er und ein Weißstorch auf dem 50-Euro-Schein. Für die höheren Stückelungen sind ein Säbelschnäbler auf dem 100er und ein Basstölpel auf dem 200-Euro-Schein vorgesehen.

Auch die Rückseiten dieser Serie haben einen europäischen Bezug. Dort sollen wichtige Institutionen der Europäischen Union zu sehen sein, darunter das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union und die EZB.

Digitaler Euro – was er ist, was er können soll i ?

Europaweiter Design-Wettbewerb

Du kannst allerdings nicht direkt bestimmen, welche einzelne Person oder welcher Vogel am Ende auf welchem Schein landet. Die öffentliche Abstimmung ist Teil des Auswahlprozesses. Die EZB will die Rückmeldungen gemeinsam mit den Empfehlungen einer Fachjury und einer technischen Bewertung berücksichtigen. Die endgültige Entscheidung soll anschließend der EZB-Rat treffen, voraussichtlich gegen Ende 2026.

Bis zum endgültigen neuen Geldschein dauert es aber noch. Nach der Entscheidung müssen die ausgewählten Entwürfe weiter ausgearbeitet und technisch getestet werden. Erst danach können die neuen Banknoten produziert und schrittweise ausgegeben werden. Die derzeit verwendeten Euro-Scheine bleiben bis dahin gültig und behalten auch danach ihren Wert.

Der Prozess für die neue Serie läuft bereits seit mehreren Jahren. Die EZB hatte die Neugestaltung Ende 2021 gestartet. Hintergrund sind unter anderem neue Sicherheitsmerkmale, eine längere Haltbarkeit und eine bessere Nutzbarkeit der Banknoten. Auch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die verschiedenen Scheine leichter unterscheiden können.

Für die Auswahl der Entwürfe gab es zuvor einen europaweiten Design-Wettbewerb. Mehr als 1.200 Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner bewarben sich. Daraus wurden die zehn Vorschläge ausgewählt, über die nun abgestimmt werden kann.

Das Verfahren betrifft die komplette Banknotenserie von 5 bis 200 Euro. Die bekannten Stückelungen bleiben damit grundsätzlich erhalten. Ein neuer 500-Euro-Schein ist nicht Teil der vorgestellten Serie.

Wenn du noch mitreden willst, bleibt dafür nicht mehr viel Zeit: Die öffentliche Umfrage läuft nur bis 21. September 2026. Danach wertet die EZB die Ergebnisse aus. Das endgültige Design soll gegen Jahresende feststehen.