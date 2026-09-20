StartseiteLifeDigital
KI mit Kreditkarten: Teure Pannen durch autonomes Handeln.
KI mit Kreditkarten: Teure Pannen durch autonomes Handeln.
iStock / Getty Images / alice-photo (Symbolbild)
Einkauf geht völlig schief

KI-Agent mit Kreditkarte verprasst Hunderte Euro

Ein neuer KI-Agent kann selbstständig einkaufen und buchen. Doch erste Tester berichten von teuren Fehlbuchungen mit Hunderten Euro Schaden.
Digital Heute
Von Digital Heute
20.09.2026, 15:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

KI-Agenten werden immer mächtiger. Sie sollen komplexe Aufgaben autonom lösen und uns Zeit sparen. Doch die Selbstständigkeit birgt auch Risiken – wie ein neues Tool namens "Instinct" zeigt.

Der KI-Agent stammt vom Start-up Spear Street Technology aus San Francisco. Instinct verbindet E-Mails, Messenger, Bildschirminhalte und Standortdaten, um als persönlicher Assistent zu fungieren. Erste Tester dürfen ihn bereits nutzen und berichten von beeindruckenden Fähigkeiten: Reservierungen in Restaurants, Erinnerungen an vergessene Termine und sogar automatisch gelöste Garantieanfragen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie t3n unter Berufung auf The Atlantic berichtet, kann Instinct sogar mit Händlern verhandeln. Ein Nutzer sparte 40 Dollar monatlich bei seinem Internetanschluss, weil die KI ihm ein Verhandlungsskript schrieb.

Metas KI-Traum völlig geplatzt – Chaos statt Effizienz

Teure Pannen durch autonomes Handeln

Doch es gibt auch Schattenseiten. Ein Nutzer verlor 300 Dollar, weil Instinct seinen Flug voreilig stornierte. Ein anderer musste 200 Dollar zahlen, weil die KI in einem Tokioter Restaurant eine Reservierung vornahm – obwohl er nur nach Optionen gefragt hatte.

Meta bringt KI-Agenten „Muse“ für alle

Besonders brisant: Instinct kann sogar Zwei-Faktor-Codes automatisch eingeben, die per E-Mail kommen. Ein menschliches Eingreifen ist nicht mehr nötig. Trotz dieser Bedenken hat das Unternehmen bereits 350 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Der Wert von Spear Street Technology wird auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt.

red,20.09.2026, 15:44
Mehr zum Thema
Künstliche IntelligenzEinkaufTechnologieDigitalisierung

Weiterlesen

Weitere Storys
AppMessenger
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote