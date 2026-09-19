i Das riesige Interesse an den begehrten Tonies-Weihnachtseditionen ließ den Onlineshop zusammenbrechen. (Symbolbild) IMAGO/MiS Bots mischen mit "Wie frustrierend": Neue Tonie-Figuren lösen Chaos aus Der Verkauf der neuen Tonie-Weihnachtsfiguren brachte den Onlineshop an seine Grenzen – viele Kunden gingen leer aus. Von Heute Life 19.09.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tonie-Figuren sind inzwischen aus vielen Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Werden die kleinen Spielfiguren auf eine dafür vorgesehene Box gestellt, spielen sie Geschichten, Hörspiele oder Musik ab.

Nun hat die tonies GmbH offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet und mehrere neue Produkte präsentiert. Das Interesse an den begehrten Weihnachtseditionen war gewaltig. Zu gewaltig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zahlreiche Kundinnen und Kunden versuchten, die neuen Figuren zu bestellen, doch der Onlineshop konnte dem großen Andrang offenbar nicht standhalten. Immer wieder auftretende Fehlermeldungen sorgten bei vielen Interessierten für Ärger.

Laut einem Bericht von "Der Westen" wurden die Systeme zusätzlich durch massenhafte Zugriffe von Bots beansprucht, die Bestellungen automatisiert durchführen wollten.

Shop überlastet – Bots erschweren Verkauf

Um sich vor diesem Problem zu schützen, führte das Unternehmen eine Anmeldungspflicht ein: Nur Nutzer, die bereits eine angemeldete Toniebox besaßen, konnten die Weihnachtsfiguren erwerben.

Dennoch konnten Bots die Seite weiterhin lahmlegen, auch ohne einen Kauf abzuschließen. Für viele Kunden wurde der Kauf dadurch noch komplizierter.

Enttäuschung bei den Fans

Die Reaktionen in sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. "Wir wissen, wie sehr ihr euch auf die Weihnachts-Tonies gefreut habt – und dass viele von euch extra früh aufgestanden sind, um dabei zu sein", hieß es seitens der Tonies-Macher auf Facebook. "Euren Frust können wir gut nachvollziehen, wir teilen ihn."

Manche Nutzer gingen trotz aller Vorbereitung leer aus – auch, weil sie die Box erst zu einem späteren Zeitpunkt schenken wollten.

Eine enttäuschte Userin schreibt: "Die Box bekommt mein Sohn erst zu seinem Geburtstag. Ich wollte mir aber den Tonie auch sichern, damit er diesen dann auch hören kann."

Das Drama rund um die Tonie-Figuren nimmt damit kein Ende. Im Netz werden die raren Weihnachts-Tonies bereits zu sehr hohen Preisen gehandelt.