i Die ID Austria wird aktuell drastisch ausgebaut – das lockt auch Kriminelle an. Roman Palman "Letzte Erinnerung" Achtung, diese ID-Austria-SMS darfst du niemals öffnen Eine SMS sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Sie kündigt das angebliche Ende einer ID Austria an und fordert zur Verlängerung auf. Von Digital Heute 20.09.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine SMS von österreichischen Mobilfunknummern behauptet, die Registrierung für die ID Austria laufe in Kürze ab – in mehreren Fällen blieben den Nutzern zum Reagieren nur zwei bis drei Tage. Die Nachricht enthält einen Link, über den die Registrierung angeblich erneuert werden soll. Der Text beginnt mit "[LETZTE ERINNERUNG]" und erzeugt damit Zeitdruck. Anschließend wird ein konkretes Ablaufdatum genannt.

In der vorliegenden Nachricht steht: "Ihre Registrierung für die ID Austria läuft am 21.09.2026 ab. Hier erneuern:" Darunter folgt eine Internetadresse, die mit "http://austria-id.at-kunden-identi.info/app/" und einer Zahlenfolge den Anschein von Echtheit erwecken soll. Genau diese Adresse ist der entscheidende Punkt. Sie führt nicht auf die offizielle Website id-austria.gv.at, sondern auf die Domain at-kunden-identi.info.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die österreichische ID-Austria-Seite beschreibt dagegen die offiziellen Wege zur Registrierung und Verlängerung über ihre eigenen Angebote beziehungsweise über A-Trust. Auch der behauptete Ablauf der Registrierung passt nicht zu jedem ID-Austria-Konto. Laut den offiziellen Informationen kann eine ID Austria mit Vollfunktion online verlängert werden. Eine ID Austria mit Basisfunktion kann dagegen nicht einfach verlängert werden.

Status der eigenen ID Austria prüfen

Je nach Ausgangssituation ist zunächst eine Aufwertung auf die Vollfunktion oder eine neue Registrierung bei einer Behörde erforderlich. Die offizielle Anleitung nennt für bestimmte Registrierungsverfahren konkrete Schritte. Bei einer Registrierung mit SMS-TAN wird beispielsweise zunächst eine Behörde aufgesucht. Anschließend wird der Vorgang über ein Zweitgerät und die dafür vorgesehene A-Trust-Seite abgeschlossen.

So stellt man auf die Vollversion von ID Austria um i ?

Wer die abgebildete SMS erhält, sollte deshalb nicht auf den enthaltenen Link tippen und dort keine Zugangsdaten, Passwörter oder andere persönliche Informationen eingeben. Stattdessen lässt sich der Status der eigenen ID Austria direkt über die offiziellen Angebote prüfen. Die offiziellen Informationen zur Registrierung und Verlängerung sind unter id-austria.gv.at abrufbar.

Im Zweifel lieber einmal nachfragen

Auch der Absender der SMS liefert keinen Beleg dafür, dass die Nachricht tatsächlich von einer Behörde stammt. Auf dem Screenshot ist lediglich eine österreichische Mobilfunknummer zu sehen. Eine behördliche Bestätigung des Absenders liegt in den vorliegenden Informationen nicht vor. Die offizielle ID-Austria-Seite weist zudem darauf hin, dass Nutzer bei Fragen zur Registrierung das Service Center kontaktieren können.

So stellt man auf die Basisversion von ID Austria um i ?

Dieses ist laut den aktuellen Angaben unter +43 50 233770 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr erreichbar. Die wichtigste Regel ist damit einfach: Wenn eine Nachricht zur ID Austria einen Link enthält, sollte dieser nicht ungeprüft geöffnet werden. Gerade bei einer Aufforderung mit einem konkreten Ablaufdatum und einer unbekannten Internetadresse lohnt sich der direkte Weg über die offiziellen Seiten.