StartseiteLifeDigital
Die ID Austria wird aktuell drastisch ausgebaut – das lockt auch Kriminelle an.
Die ID Austria wird aktuell drastisch ausgebaut – das lockt auch Kriminelle an.
Roman Palman
"Letzte Erinnerung"

Achtung, diese ID-Austria-SMS darfst du niemals öffnen

Eine SMS sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Sie kündigt das angebliche Ende einer ID Austria an und fordert zur Verlängerung auf.
Digital Heute
Von Digital Heute
20.09.2026, 14:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine SMS von österreichischen Mobilfunknummern behauptet, die Registrierung für die ID Austria laufe in Kürze ab – in mehreren Fällen blieben den Nutzern zum Reagieren nur zwei bis drei Tage. Die Nachricht enthält einen Link, über den die Registrierung angeblich erneuert werden soll. Der Text beginnt mit "[LETZTE ERINNERUNG]" und erzeugt damit Zeitdruck. Anschließend wird ein konkretes Ablaufdatum genannt.

KI-Chatbot soll die ID Austria einfacher machen

In der vorliegenden Nachricht steht: "Ihre Registrierung für die ID Austria läuft am 21.09.2026 ab. Hier erneuern:" Darunter folgt eine Internetadresse, die mit "http://austria-id.at-kunden-identi.info/app/" und einer Zahlenfolge den Anschein von Echtheit erwecken soll. Genau diese Adresse ist der entscheidende Punkt. Sie führt nicht auf die offizielle Website id-austria.gv.at, sondern auf die Domain at-kunden-identi.info.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die österreichische ID-Austria-Seite beschreibt dagegen die offiziellen Wege zur Registrierung und Verlängerung über ihre eigenen Angebote beziehungsweise über A-Trust. Auch der behauptete Ablauf der Registrierung passt nicht zu jedem ID-Austria-Konto. Laut den offiziellen Informationen kann eine ID Austria mit Vollfunktion online verlängert werden. Eine ID Austria mit Basisfunktion kann dagegen nicht einfach verlängert werden.

ID Austria boomt – jetzt sind es fast 6,3 Millionen

Status der eigenen ID Austria prüfen

Je nach Ausgangssituation ist zunächst eine Aufwertung auf die Vollfunktion oder eine neue Registrierung bei einer Behörde erforderlich. Die offizielle Anleitung nennt für bestimmte Registrierungsverfahren konkrete Schritte. Bei einer Registrierung mit SMS-TAN wird beispielsweise zunächst eine Behörde aufgesucht. Anschließend wird der Vorgang über ein Zweitgerät und die dafür vorgesehene A-Trust-Seite abgeschlossen.

Wer die abgebildete SMS erhält, sollte deshalb nicht auf den enthaltenen Link tippen und dort keine Zugangsdaten, Passwörter oder andere persönliche Informationen eingeben. Stattdessen lässt sich der Status der eigenen ID Austria direkt über die offiziellen Angebote prüfen. Die offiziellen Informationen zur Registrierung und Verlängerung sind unter id-austria.gv.at abrufbar.

User aufgepasst – Neuer Look für die "eAusweise"-App

Im Zweifel lieber einmal nachfragen

Auch der Absender der SMS liefert keinen Beleg dafür, dass die Nachricht tatsächlich von einer Behörde stammt. Auf dem Screenshot ist lediglich eine österreichische Mobilfunknummer zu sehen. Eine behördliche Bestätigung des Absenders liegt in den vorliegenden Informationen nicht vor. Die offizielle ID-Austria-Seite weist zudem darauf hin, dass Nutzer bei Fragen zur Registrierung das Service Center kontaktieren können.

Dieses ist laut den aktuellen Angaben unter +43 50 233770 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr erreichbar. Die wichtigste Regel ist damit einfach: Wenn eine Nachricht zur ID Austria einen Link enthält, sollte dieser nicht ungeprüft geöffnet werden. Gerade bei einer Aufforderung mit einem konkreten Ablaufdatum und einer unbekannten Internetadresse lohnt sich der direkte Weg über die offiziellen Seiten.

red,20.09.2026, 14:49
Mehr zum Thema
ID AustriaDigitales AmtÖsterreich

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote