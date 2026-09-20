i Offenbar haarscharf schrammte die Welt an einem gigantischen Krieg vorbei. iStock / Getty Images / matejmo (Symbolbild) USA vor Angriff auf China KI-Bericht löst beinahe den Dritten Weltkrieg aus Ein Bericht, der von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde, hat beinahe einen schweren Krieg zwischen den USA und China ausgelöst. Von Digital Heute 20.09.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ganze spielte sich im Nahen Osten ab. Laut "20 Minuten" glaubte das US-Militär, dass das chinesische Schiff Bauteile für ein Atomwaffenprogramm transportiert. Sofort wurde der Befehl gegeben, das vermeintlich gegnerische Schiff zu entern. Die Situation spitzte sich zu, bis aufflog: Die ganze Aufregung beruhte auf einem Bericht, den eine KI erstellt hatte.

Wie CNN berichtet, hatte ein Analyst einen Chatbot genutzt, um Informationen über die Fracht des Schiffs zu bekommen. Die Daten stammten vom US Special Operations Command Pacific auf Hawaii. Offen blieb, ob der Chatbot ein kommerzielles Produkt war oder von der US-Regierung entwickelt wurde.

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"Völlig falsch"

Der Chatbot verknüpfte öffentlich zugängliche Infos mit geheimen Regierungsdaten. So kam er zu einer folgenschweren Einschätzung zur Ladung. Der Analyst nutzte daraufhin erneut KI, um die gesammelten Erkenntnisse in einen Bericht zu packen – und das Militär schenkte diesem Bericht offenbar großes Vertrauen.

Doch wie eine Quelle gegenüber CNN sagt, war der Bericht "völlig falsch" – und hätte dennoch "fast einen Krieg ausgelöst". Ein US-Angriff auf das chinesische Schiff hätte das Risiko einer Eskalation bis hin zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den Supermächten und einem Weltkrieg bedeutet.

"Künstliche Intelligenz könnte die Menschheit auslöschen" i ?

US-Militär setzt täglich auf KI

Im US-Militär und bei den Geheimdiensten ist KI mittlerweile in fast allen Bereichen im Einsatz: Von der Auswertung riesiger Datenmengen über die Auswahl militärischer Ziele bis hin zur Verwaltung von Budgets und Logistik.

Der Vorfall zeigt aber auch die Gefahren dieser mächtigen, neuen Technologie. Besonders bei der Auswahl von Zielen im Krieg kann das verheerende Folgen haben, warnt CNN. Fachleute schlagen seit Langem Alarm: Wenn Staaten sich auf fehlerhafte oder manipulierte KI-Daten verlassen, kann das zu katastrophalen Fehlentscheidungen führen.