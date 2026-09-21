i Das Open-World-Survival-Spiel "Dune: Awakening" startet durch. Funcom Games-Telegramm Hype-Game "Dune: Awakening" erwacht jetzt auf Konsolen Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 21.09.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 21. September 2026

Hype-Game "Dune: Awakening" erwacht jetzt auf Konsolen

Entwickler und Publisher Funcom kündigt an, dass die Tore nach Arrakis auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Rahmen des Vorabzugangs geöffnet sind. Alle, die die Deluxe oder Ultimate Edition von Dune: Awakening besitzen, können bereits spielen. Der reguläre Release erfolgt am 22. September 2026. In den vergangenen 15 Monaten sind Hunderte Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen worden, die auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vom ersten Tag an enthalten sind.

"Anno 117: Pax Romana – Echoes of Kassandra"-DLC

"Echoes of Kassandra", der neueste kosmetische DLC für "Anno 117: Pax Romana", der in Zusammenarbeit mit "Assassin’s Creed Odyssey" entstanden ist, bringt die spartanische Heldin Kassandra ins Spiel. Inspiriert von der Architektur und den Sehenswürdigkeiten aus dem im antiken Griechenland angesiedelten Teil der "Assassin’s Creed"-Reihe bietet "Echoes of Kassandra" mehrere neue kosmetische Gegenstände, darunter Ornamente, Statuen, Charakterporträts und vieles mehr.

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"Absolum" für Nintendo Switch 2 erschienen

Publisher und Mitentwickler Dotemu ("Streets of Rage 4", "TMNT: Shredder’s Revenge") hat mit Guard Crush Games ("Streets of Rage 4", "Streets of Fury EX") und Supamonks das run-basierte Fantasy-Abenteuer "Absolum" für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Zur Feier des Tages hat Silver Lining Interactive außerdem eine physische Ausgabe von "Absolum" herausgebracht, die den Soundtrack des Spiels enthält. Die "Absolum | Nintendo Switch 2 Edition" ist ab sofort für 49,99 Euro über Silver Lining Direct und teilnehmende lokale Handelspartner erhältlich.

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