i Im ersten Halbjahr 2026 enthielten fünf Prozent aller auf karriere.at veröffentlichten Inserate Begriffe mit KI-Bezug. karriere.at Digital-Telegramm Immer mehr Stellenanzeigen verlangen dein KI-Wissen Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 21.09.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 21. September 2026

Immer mehr Stellenanzeigen verlangen dein KI-Wissen

KI spielt in immer mehr Stellenanzeigen in Österreich eine Rolle. Im ersten Halbjahr 2026 enthielten fünf Prozent aller auf karriere.at veröffentlichten Inserate Begriffe wie "Künstliche Intelligenz", "Machine Learning" oder Namen von KI-Anwendungen. Besonders hoch war der Anteil bei Grafik und Design mit 22 Prozent, gefolgt von IT mit 18 Prozent und Marketing/PR mit 13 Prozent. Auch in Wissenschaft, Forschung und Beratung stieg der Anteil, während er in Gastronomie und Tourismus unter einem Prozent blieb.

Diese Jobs fallen bald durch Künstliche Intelligenz weg i ?

Sony holt erneut Kamera des Jahres

Sony wurde bei den EISA Awards 2026 zum zweiten Mal in Folge zur "Kamera des Jahres" gewählt. Die Sony Alpha 7 V erhielt die Auszeichnung, zusätzlich wurden das FE 100mm F2.8 Macro GM OSS als Makro-Objektiv und die Alpha 7R VI als Profi-Kamera prämiert. Die Alpha 7 V bietet unter anderem rund 33 Megapixel, Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Video mit bis zu 120 fps im Super-35-Crop.

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Stempelkarte landet jetzt im Smartphone-Wallet

Das Berliner Start-up Runcab bringt mit Gobonki klassische Stempelkarten direkt in die Apple- und Google-Wallet. Kundinnen und Kunden können die digitale Karte per QR-Code aufs Smartphone laden, ohne eine zusätzliche App zu benötigen. Laut Unternehmen sind bereits mehr als 20.000 aktive Wallet-Karten im Umlauf, unter anderem bei Einstein Kaffee, WonderWaffel, Zaddy’s und Kaplan Döner. Gobonki ist neben Deutschland auch an ersten Standorten in Österreich, vor allem in Kärnten rund um den Wörthersee, im Einsatz.

Die Bilder des Tages i ?

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