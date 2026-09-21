Ingram Micro zeigt IT-Trends in realen Arbeitswelten

Rund 350 Besucher kamen zur diesjährigen Top Loft Edition von Ingram Micro Österreich. Die Veranstaltung fand am 11. September in der Design Base des Einrichtungshauses Wohndesign Maierhofer in Brunn am Gebirge statt. Unter dem Motto "Arbeitswelten. Neu definiert." trafen dort Hersteller, Fachhändler, Reseller und IT-Entscheider aufeinander. Das Konzept unterscheidet sich von einer klassischen IT-Messe. Statt einzelne Produkte an Messeständen zu präsentieren, setzte Ingram Micro erneut auf realitätsnahe Wohn- und Arbeitsbereiche.
Technologien sollten dort gezeigt werden, wo sie später auch zum Einsatz kommen können. Die Top Loft Edition wurde 2025 erstmals in dieser Form veranstaltet. Die Veranstaltung selbst geht auf die seit mehr als 20 Jahren bestehende Ingram Micro Top zurück. Bei der Ausgabe 2026 waren 30 Hersteller und Solution Partner vertreten. Das Spektrum reichte von Personal Computing und Mobility über Collaboration und Künstliche Intelligenz bis zu Datacenter- und Security-Lösungen.
Unter den Ausstellern waren Unternehmen von Acer bis Zotac. Besucher konnten sich direkt mit Herstellern und Experten austauschen und sich über neue Produkte sowie Entwicklungen informieren. Neu war heuer eine eigene Workshop Area. Dort behandelten Ingram Micro sowie unter anderem Dell Technologies, Lenovo, Microsoft und Synology Themen wie KI, Datensicherheit, moderne Arbeitsplätze und neue Geschäftsmöglichkeiten für den IT-Channel.
Damit wurde das Veranstaltungskonzept um Fachvorträge und Workshops ergänzt. Neben der Produktpräsentation stand damit auch die praktische Anwendung der Technologien im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem persönlichen Austausch zwischen Herstellern, Partnern und Kunden. Dafür gab es neben den Ausstellungsbereichen eigene Flächen für Gespräche und Networking.
Zum Rahmenprogramm gehörten eine Relax Area, Herstelleraktionen und Gewinnspiele. Den Abschluss bildete die Best Contact Party im nahegelegenen Clocktower. Für Adolf Markones, Executive Managing Director von Ingram Micro Österreich, zeigt die Resonanz auf die Veranstaltung die Bedeutung persönlicher Kontakte.
"Der Erfolg der Ingram Micro Top Loft Edition zeigt, dass persönliche Begegnungen in unserer Branche nicht an Bedeutung verloren haben. Im Gegenteil: Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz sind der direkte Austausch und neue Perspektiven wichtiger denn je. Genau dafür bietet dieses Event den passenden Rahmen."
Ingram Micro beschäftigt laut Unternehmensangaben weltweit rund 24.000 Menschen, davon etwa 125 in Österreich. In Österreich betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Kunden und arbeitet mit über 350 Herstellerpartnern zusammen.