i 3K-OLED, 120 Hz und bis zu 18 Stunden Akku: Asus bringt ein besonders leichtes Notebook für unterwegs auf den Markt. Asus 990-Gramm-Laptop mit OLED Asus Googlebook 14 kommt mit 3K-OLED-Display Die Googlebooks kommen! Eines der ersten Modelle ist das Asus Googlebook 14. Es wiegt 990 Gramm und setzt auf OLED, WiFi 7 und KI-Funktionen. Von Rene Findenig 21.09.2026, 20:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Asus hat das neue Googlebook 14 (CX9406) vorgestellt. Das 14-Zoll-Notebook bringt laut Hersteller lediglich 0,99 Kilogramm auf die Waage und soll damit vor allem für mobiles Arbeiten ausgelegt sein. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Konstruktion und ist mit einer Nano-Keramik-Oberfläche versehen. Asus gibt für das Gerät außerdem die Erfüllung des Militärstandards MIL-STD 810H an.

Beim Display setzt ASUS auf ein 14 Zoll großes OLED-Panel mit WQXGA-Auflösung. Die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hz, die normale Helligkeit bei 450 Nits. Für HDR-Inhalte werden bis zu 1.000 Nits angegeben. Das Panel deckt laut Hersteller den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und ist als Touchscreen ausgeführt. Zum Schutz des Bildschirms kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz. Eine matte Beschichtung soll Reflexionen reduzieren. ASUS nennt außerdem ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1.

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Intel-Chip übernimmt auch KI-Aufgaben

Im Googlebook 14 steckt ein Intel Core Ultra 7 355. Der Prozessor erreicht laut den technischen Angaben bis zu 4,70 GHz und wird von einer integrierten Intel-Grafikeinheit unterstützt. Für KI-Berechnungen steht eine Intel AI Boost NPU mit bis zu 49 TOPS zur Verfügung. Das Gerät verfügt über 16 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher mit 8.533 MT/s sowie eine 512 GB große PCIe-Gen4-SSD.

Asus hebt außerdem ein Kühlsystem mit einem Lüfter mit 134 Lüfterblättern hervor. Die Betriebslautstärke soll laut Hersteller unter 25 dB liegen. Für die Verbindung mit Smartphones setzt das Googlebook auf Gemini-Funktionen und die Integration von Android-Geräten. Unter anderem sollen Smartphone-Apps über "Cast my apps" direkt am Notebook genutzt werden können. "Quick Access" ermöglicht laut Asus den schnellen Zugriff auf Dateien des verbundenen Smartphones.

Bis zu drei 4K-Monitore

Bei den Anschlüssen stehen zwei Thunderbolt-4-USB-C-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse und HDMI 2.1b zur Verfügung. Über die USB-C-Anschlüsse und HDMI lassen sich laut Asus bis zu drei 4K-Displays ansteuern. Kabellos unterstützt das Notebook WiFi 7 und Bluetooth 6.0. Die WLAN-Verbindung erfolgt über eine Triple-Band-2x2-Konfiguration. Dazu kommt eine FHD-Webcam mit mechanischem Sichtschutz.

Der Akku besitzt eine Kapazität von 70 Wh. Asus gibt eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden an. Über das mitgelieferte 65-Watt-Netzteil soll sich der Akku innerhalb von 30 Minuten von null auf 50 Prozent laden lassen. Beim Audiosystem spricht Asus von sechs Lautsprechern, Dolby Atmos und einem Smart Amplifier. Zur Ausstattung gehören auch ein Fingerabdrucksensor und ein Titan-C-Sicherheitschip.

Ab 1.399 Euro vorbestellbar

Das Asus Googlebook 14 ist laut Hersteller ab sofort in Deutschland vorbestellbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.399 Euro. Ein Österreich-Start ist noch offen. Das Modell CX9406CAA-TG0089 kommt mit Intel Core Ultra 7 355, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Das Gerät misst 310,88 × 212,76 × 10,9 bis 16,45 Millimeter und wiegt 990 Gramm.