i Bezeichnend ist, dass russische Funktionäre laut Insidern für den Alltag weiterhin auf Telegram oder Signal ausweichen. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/REUTERS Besonders brisant Vor dieser App aus dem Kreml haben selbst Russen Angst Eine neue Studie enthüllt die Spionagefähigkeiten der russischen Super-App Max. Selbst russische Funktionäre vertrauen ihr nicht. Von Digital Heute 21.09.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Super-Apps gelten in Ländern wie China oder Russland als Inbegriff digitalen Komforts. Sie bündeln Chatten, Bezahlen, Essensbestellungen und Behördengänge in einer einzigen Anwendung. Doch was passiert, wenn eine solche Plattform unter direkter staatlicher Kontrolle steht?

Genau das ist bei der russischen App Max der Fall. Die staatlich verordnete Anwendung gilt als Muster digitaler Kontrolle. IT-Sicherheitsforscher haben nun aufgedeckt, welche Überwachungsmöglichkeiten die App bietet.

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Wie "heise.de" berichtet, kann Max aufgrund seiner privilegierten Position auf dem Smartphone die Vertraulichkeit und Integrität aller eingebetteten Mini-Apps sowie der Nutzerdaten vollständig untergraben. Das geschehe lautlos, ohne spezielle Systemrechte und ohne Spuren zu hinterlassen.

Fünf Wege zur totalen Überwachung

Die Forscher identifizierten fünf konkrete Angriffsvektoren: Max kann jederzeit unbemerkt Bildschirminhalte aufnehmen und so Passwörter oder Bankdaten abfangen. Die App hat vollen Zugriff auf den lokalen Speicher und kann Cookies und Sitzungsschlüssel auslesen.

Sie kann beliebigen Code in laufende Mini-Apps einschleusen und kontrolliert den gesamten Netzwerkverkehr über staatliche Proxy-Server.

Besonders brisant: Max beherrscht vollständigen Identitätsdiebstahl. Da die App die Zuordnung der Benutzerkonten verwaltet, kann sie sich gegenüber Mini-Apps als der jeweilige Nutzer ausgeben, ohne dass der Anwender etwas bemerkt.

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Selbst Funktionäre misstrauen der App

Bezeichnend ist, dass russische Funktionäre laut Insidern für den Alltag weiterhin auf Telegram oder Signal ausweichen. Max nutzen sie nur auf Zweitgeräten. Die Wissenschaftler fordern nun, dass mobile Betriebssysteme Super-Apps künftig wie Browser behandeln und eine strikte Trennung auf Systemebene durchsetzen.