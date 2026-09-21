i Cookidoo wird um KI-Funktionen erweitert. Dazu kommen Rezeptübersetzungen und Arabisch als neue Menüsprache für den Thermomix TM7. Vorwerk Neue KI-Funktionen "Ahlan!" – Dein Thermomix kann jetzt auch Arabisch Der Thermomix soll Rezepte künftig leichter finden und übersetzen können. Auch arabische Nutzer bekommen neue Funktionen. Von Digital Heute 21.09.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorwerk erweitert das digitale Angebot rund um den Thermomix. Im Mittelpunkt stehen drei Neuerungen: Der Cookidoo Assistant soll bei der Suche nach Rezepten helfen, eine neue Übersetzungsfunktion soll internationale Gerichte zugänglicher machen und der Thermomix TM7 bekommt Arabisch als zusätzliche Menüsprache.

Der Cookidoo Assistant ist ein KI-gestützter Kochassistent. Nutzer können ihre Fragen in natürlicher Alltagssprache stellen und sich beispielsweise passende Rezepte vorschlagen lassen. Auch die Suche nach Gerichten auf Basis vorhandener Zutaten oder bestimmter Ernährungsbedürfnisse soll damit einfacher werden.

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Der Assistent soll außerdem dabei helfen, verschiedene Rezepte miteinander zu vergleichen und Kochideen oder Speisepläne zu organisieren. Die gefundenen Rezepte können anschließend über die vorhandene Guided-Cooking-Funktion zubereitet werden.

In Österreich startet der Cookidoo Assistant am 23. September 2026. Vorwerk rollt die Funktion schrittweise aus. Seit Ende 2025 wurde sie nach Angaben des Unternehmens bereits von ausgewählten Thermomix-Beraterinnen und -Beratern getestet.

Internationale Rezepte lassen sich übersetzen

Eine zweite Neuerung betrifft die Rezeptübersetzung in der Cookidoo-App. Wer ein internationales Rezept gefunden hat, kann es künftig direkt in die eigene Sprache übertragen.

Cookidoo bietet bereits Zugriff auf internationale Rezepte. In der Suche kann beispielsweise das jeweilige Land ausgewählt werden. Neu ist, dass ausgewählte Rezepte anschließend innerhalb der App übersetzt werden können.

Mit neuen KI-Funktionen wird unter anderem die Rezeptübersetzung möglich. Vorwerk

Zum Start werden länderspezifische Rezepte in Englisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Französisch unterstützt. Vorwerk will die Funktion später um weitere Sprachen und Rezepte ergänzen.

Cookidoo umfasst laut Vorwerk weltweit mehr als 100.000 Rezepte, davon mehr als 12.000 auf Deutsch. Die Übersetzungsfunktion soll damit einen größeren Teil dieses Angebots zugänglich machen, ohne dass Nutzer dafür die Originalsprache beherrschen müssen.

Thermomix TM7 bekommt Arabisch

Auch die Benutzeroberfläche des Thermomix TM7 wird erweitert. Seit dem 21. September steht Arabisch als zusätzliche Menüsprache zur Verfügung.

Die Einstellung kann unabhängig vom Standort des Geräts ausgewählt werden. Die Benutzeroberfläche wird anschließend auf Arabisch dargestellt und für die Rechts-nach-links-Schreibweise angepasst. Auch eine arabische Tastatur ist integriert. Damit können Nutzer auf Arabisch suchen und den Thermomix bedienen.

Thermomix TM7 – Küchenmaschine versetzt das Publikum in Ekstase i ?

Die arabische Cookidoo-App und die entsprechende Webversion sind dagegen noch nicht verfügbar. Sie befinden sich laut Vorwerk in Entwicklung und sollen bis Jahresende folgen.

Die Rezeptinhalte werden dabei weiterhin in ihrer jeweiligen Originalsprache angezeigt. Zusätzlich stellt Vorwerk mehr als 100 authentische Rezepte auf Arabisch bereit. Die Gerichte greifen laut Unternehmen auf verschiedene Küchen der arabischen Welt zurück, darunter Marokko, Algerien, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Irak, Tunesien und Ägypten.

Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl bezeichnete die Neuerungen als Weiterentwicklung des gesamten Thermomix-Ökosystems. "KI-gestützte Entdeckung und Rezeptübersetzung erleichtern den Zugang zu kuratierten Inhalten, während die lang ersehnte Einführung von Arabisch einen Wunsch aufgreift, den unsere Community mit großer Leidenschaft an uns herangetragen hat", sagte der CEO.