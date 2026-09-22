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Die nächste Pokémon-Erweiterung bringt Mega-Rayquaza zurück.
Die nächste Pokémon-Erweiterung bringt Mega-Rayquaza zurück. "Heute" kann jetzt drei weitere Karten aus dem Set zeigen.
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Es wird feurig

"Heute" enthüllt 3 Pokémon-Karten in "Delta-Herrschaft"

Drei neue Karten aus "Delta-Herrschaft" werden von "Heute" enthüllt. Darunter befinden sich gleich zwei Versionen von Fukano.
Rene Findenig
Von Rene Findenig
22.09.2026, 15:37
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Die nächste große Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels nimmt weiter Gestalt an. "Mega-Entwicklung – Delta-Herrschaft" erscheint weltweit am 6. November 2026. Im Zentrum des Sets steht Mega-Rayquaza-ex.

Jetzt kann "Heute" drei weitere Karten aus der Erweiterung enthüllen: Fukano mit der Nummer 18, Arkani mit der Nummer 19 und eine weitere Fukano-Karte mit der Nummer 106 als "Seltene Illustration".

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Pokémon-TCG – Delta-Herrschaft bringt uns Mega-Rayquaza

Damit bekommen Fans gleich zwei unterschiedliche Fukano-Karten innerhalb der Erweiterung zu sehen. Dazu kommt Arkani, die Entwicklung von Fukano.

Fukano
Fukano
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Gleichzeitig zeigen die Karten, dass das Basisset von "Delta-Herrschaft" 103 Karten umfassen wird – die Pokémon Company gibt die Gesamtzahl der Karten mit "über 135" an, es handelt sich also um eines der kleineren Sets aus der Mega-Entwicklungs-Ära.

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Arkani
Arkani
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Angekündigt sind übrigens bereits weitere Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex. Neben Mega-Rayquaza-ex treten Mega-Golgantes-ex, Mega-Calamanero-ex und Mega-Tectass-ex auf.

Fukano
Fukano
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Ganz neue Kartenmechanik kommt

Die Erweiterung bringt zudem eine neue Kartenfunktion ins Sammelkartenspiel. Bei den "Legendären Stadien" werden jeweils zwei bestimmte Stadionkarten gemeinsam gespielt. Nebeneinandergelegt ergeben die beiden Kartenhälften eine größere Illustration. Insgesamt sind sechs Stadionkarten vorgesehen, aus denen drei solcher "Legendären Stadien" entstehen.

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Delta-Herrschaft fokussiert auf Mega-Rayquaza und die neue Kartenmechanik "Legendäres Stadion".
Delta-Herrschaft fokussiert auf Mega-Rayquaza und die neue Kartenmechanik "Legendäres Stadion".
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Auch für Sammler gibt es mehrere besondere Kartenvarianten. "Delta-Herrschaft" enthält laut den bisher bestätigten Angaben mehr als 20 Trainerkarten sowie mehr als 35 Pokémon- und Trainerkarten mit besonderen Illustrationen.

Für Spieler startet "Delta-Herrschaft" zunächst digital. Ab dem 5. November 2026 soll die Erweiterung in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live verfügbar sein. Die gedruckten Karten folgen am 6. November 2026.

rfi,Akt. 22.09.2026, 15:42, 22.09.2026, 15:37
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