i "Hugo" ist offiziell mit einem Stockmaß von 1,99 Meter das größte Pferd der Welt. ©Paul Michael Hughes/Guinness World Records Tierischer Riese Neuer Weltrekord: So groß ist Shire-Horse "Hugo" Hugo ist mit 1,99 Metern Widerristhöhe offiziell das größte lebende Pferd der Welt und wird im neuen Guinness World Records 2027 geführt. Von Heute Tierisch 16.09.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn "Hugo" über die Koppel spaziert, müssen selbst große Menschen nach oben schauen. Das erst vierjährige Shire Horse aus England misst stolze 1,99 Meter – und ist damit offiziell das größte lebende Pferd der Welt.

Groß, größer, Hugo: Der imposante Shire lebt bei Brett und Lisa Masters in Towcester in der englischen Grafschaft Northamptonshire. Als Guinness World Records den Vierbeiner vermessen ließ, brachte es Hugo vom Boden bis zum Widerrist auf unglaubliche 199 Zentimeter beziehungsweise 19,2 Hands. Vermessen wurde er von einem Tierarzt und sogar ohne Hufeisen, damit kein Zentimeter geschummelt werden konnte. Damit hat Hugo seinen Platz im Guinness World Records 2027 sicher.

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Ein Riese auch im Herzen

Dabei hatten seine Besitzer mit solchen Ausmaßen gar nicht gerechnet. Hugo kam bereits im Alter von 18 Monaten zu ihnen. Seine Mutter soll etwa 17 "Hands", sein Vater ungefähr 18 bis 19 "Hands" groß gewesen sein – außergewöhnliche Elternmaße, die Hugos Rekordgröße eindeutig angekündigt hätten, gab es also nicht.

Ein hand (Handbreit) entspricht exakt 4 Zoll bzw. 10,16 Zentimetern. Gemessen wird beim Pferd vom Boden bis zum höchsten Punkt des Widerrists. Die Einheit ist vor allem in Großbritannien, Irland, den USA und anderen englischsprachigen Ländern gebräuchlich.

Inzwischen bringt der sanfte Riese geschätzt 890 Kilogramm auf die Waage. Charakterlich scheint er davon allerdings wenig beeindruckt zu sein. Besitzerin Lisa beschreibt ihn gegenüber Guinness World Records liebevoll als einen großen Softie, beinahe wie einen überdimensionierten Hund. Zu seinen kulinarischen Schwächen gehören ausgerechnet Bananen.

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Auch Reiten ist auf Hugo möglich – allerdings mit beeindruckender Aussicht. Sitzt Lisa Masters auf seinem Rücken, befindet sich ihr Kopf nach eigenen Angaben rund drei Meter über dem Boden. Schwieriger als das Reiten selbst sei deshalb vor allem das Auf- und Absteigen. Dafür kommt ein kleiner Tritt zum Einsatz, der auch benötigt wird, wenn der gewaltige Shire für Auftritte eingeflochten wird.

Hugo wächst sogar noch

Das Erstaunlichste: Der Rekordhalter könnte noch größer werden. Hugo ist erst vier Jahre alt und seine Besitzer rechnen damit, dass er sich bis zum Alter von sieben oder acht Jahren weiterentwickelt. Entsprechend aufwendig wird der Riese betreut: Regelmäßige tierärztliche und zahnmedizinische Kontrollen sowie Massagen und chiropraktische Behandlungen gehören zu seinem Alltag.

Den Titel des größten Pferdes aller Zeiten hat Hugo allerdings noch lange nicht. Auch dieser Rekord gehört einem Shire Horse: Wallach Sampson, später "Mammoth" genannt, wurde im Jahr 1850 mit sagenhaften 2,19 Metern vermessen und soll mehr als 1,5 Tonnen gewogen haben.