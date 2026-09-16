i Ein echter Stürmer. ©Glomex Tierisches Fußballspiel Mit "Rüssel-Ronaldo" haben Kinder nicht gerechnet Mit diesem Neuzugang hatte niemand gerechnet: Mitten im Fußballspiel marschierte plötzlich ein wilder Elefant aufs Feld und wollte mitspielen. Von Heute Tierisch 16.09.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da staunten die jungen Kicker nicht schlecht: Während eines Fußballspiels am Samstag im nordostindischen Bundesstaat Assam bekam die Partie plötzlich einen ziemlich gewichtigen Neuzugang. Ein wilder Elefant marschierte seelenruhig auf das Spielfeld – und schien schnell verstanden zu haben, worum es bei diesem Sport geht.

Kicken und dribbeln

Denn statt nur über den Platz zu spazieren, nahm sich der Dickhäuter kurzerhand den Fußball vor. Mit Rüssel und Füßen bewegte er das runde Leder über den Rasen und lieferte damit Bilder, die wohl selbst eingefleischte Fußballfans nicht alle Tage zu sehen bekommen. Ob es sich dabei bereits um ein regelkonformes Dribbling handelte, darf bezweifelt werden – gegen diesen Körpereinsatz hätte allerdings wohl kaum ein Verteidiger freiwillig den Zweikampf gesucht.

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Ganz ungewöhnlich ist die Neugier des tierischen Fußballers nicht. Elefanten sind ausgesprochen intelligente und erkundungsfreudige Tiere. Ihr Rüssel ist dabei ein wahres Präzisionswerkzeug: Mit ihm können sie schwere Gegenstände bewegen, aber ebenso erstaunlich feinfühlig kleine Dinge untersuchen. Ein herumrollender Ball kann deshalb durchaus die Aufmerksamkeit eines Elefanten wecken.

Wildtier bleibt trotzdem Wildtier

So lustig die Szene im Video wirkt, sollte man eines allerdings nicht vergessen: Ein wilder Elefant bleibt ein Wildtier. Gerade in Indien kommt es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Menschen und Elefanten, wenn sich ihre Lebensräume überschneiden. Abstand halten und dem Tier einen freien Rückzugsweg lassen, ist deshalb oberstes Gebot.

Für ein paar Augenblicke gehörte der Fußballplatz in Assam jedenfalls einem Spieler, der sämtliche Gewichtsklassen sprengte. Und eines muss man ihm lassen: Ballgefühl hatte der unerwartete Neuzugang definitiv im Rüssel.