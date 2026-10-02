i Die Tiroler Polizei steht im Großeinsatz. zoom.tirol Ausnahmezustand im Grenzgebiet Mehrere Waffen bei Überfall erbeutet – Großfahndung! In Tirol und Bayern läuft aktuell eine Großfahndung, nachdem Unbekannte mehrere Waffen gestohlen haben sollen. Das Fluchtauto ist verunfallt. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sowohl in Österreich als auch in Bayern durchkämmen aktuell Dutzende Streifenwagen von Polizei und Spezialeinheiten das Grenzgebiet. Und das nicht ohne Grund: In den frühen Morgenstunden, gegen 5.40 Uhr, wurde in ein Innsbrucker Waffengeschäft eingebrochen. Die Täter sind seither auf der Flucht und – selbsterklärend – wohl bewaffnet.

Die alarmierte Polizei konnte rasch die Verfolgung eines verdächtigen Fahrzeugs aufnehmen, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Den Tätern dürfte es aber gelungen sein, ins benachbarte Bayern zu flüchten. Auch in Deutschland steht die Exekutive deshalb im Großeinsatz.

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Verdächtige sind wohl bewaffnet

Die bayrische Polizei hat mittlerweile ein verunfalltes Fluchtauto gefunden, wobei von den Insassen aktuell noch jede Spur fehlt. "Nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die gesuchten Personen bewaffnet sein könnten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Bitte nehmen Sie keine Anhalter mit und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend über den Notruf", so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Neben Dutzenden Polizeifahrzeugen und einem Hubschrauber wurde an der Grenze die Cobra postiert. Hintergrund: Den Tätern soll es gelungen sein, tatsächlich mehrere Waffen aus dem Geschäft zu entwenden.