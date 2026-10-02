i Die Polizei fahndet nach den Tätern (Symbolbild). istock Riesige Fahndung Einbruch in Waffengeschäft – Täter auf der Flucht Unbekannte brachen am Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck ein. Danach flüchteten sie mit einem Kleintransporter Richtung Deutschland. Von Österreich Heute 02.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Innsbruck läuft derzeit eine Großfahndung. Die bislang unbekannten Täter flüchteten nach dem Einbruch mit einem Kleintransporter Richtung Deutschland.

Wie die Verdächtigen in das Geschäft gelangten, war zunächst unklar. Nach der Alarmierung wurden Einsatzkräfte auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam.

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Polizei nimmt Verfolgung auf

Am Zirler Berg entdeckte eine Polizeistreife den Kleintransporter. Die Täter setzten ihre Flucht Richtung Deutschland fort. Es kam zu einer kilometerlangen Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Bei Mittenwald verloren die Einsatzkräfte schließlich den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Kurz darauf wurde der Kleintransporter von der deutschen Polizei verunfallt entdeckt. Von den Insassen fehlte jedoch jede Spur. Die Verdächtigen waren bereits geflüchtet.

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Großfahndung in Bayern

In Bayern läuft derzeit eine Großfahndung nach den unbekannten Tätern. In Innsbruck hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Weitere Details zu den Verdächtigen waren zunächst nicht bekannt. Auch ob und welche Gegenstände aus dem Waffengeschäft gestohlen wurden, war vorerst unklar.