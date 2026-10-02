Einbruch in Waffengeschäft – Täter auf der Flucht

Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Innsbruck läuft derzeit eine Großfahndung. Die bislang unbekannten Täter flüchteten nach dem Einbruch mit einem Kleintransporter Richtung Deutschland.
Wie die Verdächtigen in das Geschäft gelangten, war zunächst unklar. Nach der Alarmierung wurden Einsatzkräfte auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam.
Am Zirler Berg entdeckte eine Polizeistreife den Kleintransporter. Die Täter setzten ihre Flucht Richtung Deutschland fort. Es kam zu einer kilometerlangen Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Bei Mittenwald verloren die Einsatzkräfte schließlich den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Kurz darauf wurde der Kleintransporter von der deutschen Polizei verunfallt entdeckt. Von den Insassen fehlte jedoch jede Spur. Die Verdächtigen waren bereits geflüchtet.
In Bayern läuft derzeit eine Großfahndung nach den unbekannten Tätern. In Innsbruck hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.
Weitere Details zu den Verdächtigen waren zunächst nicht bekannt. Auch ob und welche Gegenstände aus dem Waffengeschäft gestohlen wurden, war vorerst unklar.