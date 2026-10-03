i Der Tatverdächtige wollte mit einem Taxi die Flucht ergreifen. (Symbolbild) Getty Images Fahndung nach Fahrerflucht Taxifahrer entdeckt verletzten Mann (55) auf der Straße Ein 55-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in Innsbruck von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Lenker flüchtete. Von Michael Rauhofer-Redl 03.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigt am Samstag die Innsbrucker Polizei. Gegen 2.20 Uhr entdeckte ein 50-jähriger Taxilenker auf der Kranebitter Allee im Bereich der Hausnummer 90 einen verletzten Mann auf der Fahrbahn.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 55-jährigen Bulgaren. Nach seinen Angaben war er zuvor von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Der Lenker setzte seine Fahrt danach offenbar fort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern.

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Verletzter wurde in Klinik gebracht

Der 55-Jährige wurde zunächst vor Ort versorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik gebracht.

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Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden.

Vom geflüchteten Fahrzeug und dessen Lenker fehlt derzeit jede Spur.