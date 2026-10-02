i Weil sich die Türen eines Linienbusses offenbar nicht richtig schließen ließen, alarmierte ein Fahrgast die Polizei. (Symbolbild) istock Lenker ignoriert Hinweise Bus fährt mit offenen Türen – Fahrgast ruft Polizei Weil sich die Türen eines Linienbusses offenbar nicht richtig schließen ließen, alarmierte ein Fahrgast die Polizei. Die Beamten stoppten den Bus. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fahrt von Telfs nach Innsbruck endete für einen Linienbus am Freitagfrüh mit einer Polizeikontrolle. Ein Passagier hatte noch während der Fahrt die Beamten verständigt: Die Türen des Busses sollen sich offenbar nicht richtig schließen lassen haben.

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Besonders brisant: Der Bus war zu diesem Zeitpunkt auch auf der Autobahn unterwegs. Laut Angaben des Fahrgasts soll der 45-jährige Lenker auf entsprechende Hinweise der Insassen nicht reagiert haben, wie die "Krone" berichtet.

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Passagier ruft Polizei

Kurz nach 7 Uhr setzte der Fahrgast schließlich selbst einen Notruf ab. "Der Fahrgast zeigte telefonisch an, dass er sich gerade auf der Fahrt nach Innsbruck befinde und sich die Türen des Busses offenbar nicht schließen ließen", hieß es am Nachmittag vonseiten der Verkehrspolizei.

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Die Polizei fing den Linienbus schließlich in Innsbruck ab. Dort war die Fahrt vorerst vorbei: Die Beamten ließen das Fahrzeug zur Prüfhalle bringen und untersuchen.

Kennzeichen sind weg

Das Ergebnis hatte Konsequenzen für den Bus. "Das Fahrzeug wurde zur Prüfhalle gebracht, wo nach einer Untersuchung die Kennzeichen des Fahrzeuges abgenommen wurden", hieß es am Nachmittag vonseiten der Innsbrucker Verkehrspolizei.

Auch für den 45-jährigen österreichischen Buslenker ist die Sache damit nicht erledigt. Wegen des festgestellten Sachverhalts wird er bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.