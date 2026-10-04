i Ein Radfahrer wurde in Kufstein Opfer eines brutalen Überfalls. Symbolbild. iStock Streit in Kufstein Radfahrer fährt auf Straße, wird brutal attackiert In Kufstein wurde ein 63-Jähriger brutal attackiert. Zuvor war der Radfahrer von mehreren Personen angepöbelt worden. Von Michael Rauhofer-Redl 04.10.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am frühen Samstagabend kam es in Kufstein zu einem gewalttätigen Vorfall. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag in einer Aussendung mitteilt, wurde ein 63-jähriger Radfahrer Opfer einer brutalen Attacke.

Kurz vor 18 Uhr befuhr der Tiroler mit seinem Fahrrad den Gehsteig entlang der Salurner Straße in Kufstein stadtauswärts. Nach seinen Angaben wurde er von einer Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Er setzte seine Fahrt jedoch bis zu einer Tankstelle fort.

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Prügel kassiert

Auf der Rückfahrt wurde er nach seinen Angaben von einem neben ihm fahrenden Pkw-Lenker aufgefordert anzuhalten. Der 63-Jährige setzte seine Fahrt dennoch fort. Auf Höhe der Dr.-Karl-Erlacher-Straße hielt das Fahrzeug an, worauf ein Mann ausstieg, den Radfahrer vom Fahrrad zog und zu Boden stieß. Anschließend soll einer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen dem am Boden liegenden Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Ein weiterer Insasse habe daraufhin die beteiligten Personen aufgefordert, von dem Mann abzulassen.

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Der 63-Jährige gab an, sich während des Angriffs mit den Armen vor dem Gesicht geschützt zu haben. Aufgrund dessen konnte er keine nähere Beschreibung der beteiligten Personen oder des Fahrzeugs abgeben. Hinweise auf die Identität der Beteiligten liegen derzeit nicht vor.

Es wird Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7210.