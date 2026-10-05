i Der Vorfall ereignete sich auf dem Münchner Oktoberfest. IMAGO/Future Image "Deutsche sind weiß" Nach Rassismus-Video – Tiroler ÖVP-Mann tritt zurück Ein Tiroler ÖVP-Funktionär sorgte mit rassistischen Aussagen auf dem Münchner Oktoberfest für Empörung. Nach heftiger Kritik trat er zurück. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Rassismus-Eklat auf dem Münchner Oktoberfest wurde einem Tiroler ÖVP-Funktionär nun zum Verhängnis. Nachdem dem die Rücktrittsforderungen und die Kritik – auch aus der eigenen Partei – in den vergangenen Tagen immer lauter wurden, nahm der Mann jetzt den Hut.

Das Video zu dem Vorfall wurde auf Instagram verbreitet. Darin war der Politiker, der auch als Unternehmer tätig ist, mit seinen Begleitern und einem deutschen Influencer zu sehen. "Du bist hier nicht zu Hause", sagte der Tiroler zu seinem Gegenüber.

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VP-Mann entschuldigte sich

Als dieser wissen will, wer das sage, legte der VP-Mann nach und erklärte, dass hier "die Deutschen" zu Hause seien. Auf die Nachfrage, wie denn die Deutschen aussehen würden, antwortete der ÖVP-Funktionär: "Weiß."

Nachdem sich das Video zahlreich verbreitet hatte, meldete sich der Tiroler selbst zu Wort und entschuldigte sich für seine "Dummheiten". Seine Aussagen würden seine Werte nicht widerspiegeln. "Ich habe zu viel getrunken und Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel und nicht in Ordnung sind", so der VP-Mann.

Die Aktion würde ihm leidtun. Zudem würde er als Gemüsebauer täglich mit zahlreichen Mitarbeitern aus dem Ausland zusammenarbeiten.

Rücktritt nach Kritik

Aus der Partei des Mannes meldete sich ÖVP-Bezirksparteiobfrau und Landesrätin Cornelia Hagele zu Wort. Demnach würde sich die Tiroler Volkspartei "in aller Deutlichkeit" von den Aussagen des Funktionärs distanzieren. Seine "öffentliche Entschuldigung sei ein erster Schritt, könne das Geschehene aber nicht ungeschehen machen", wird sie von der "Tiroler Tageszeitung" zitiert.

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Gegenüber der "Krone" sagte Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ), dass man Rassismus nicht relativieren könne. Gerade Menschen mit einer politischen Funktion würden besondere Verantwortung für ihre Worte tragen.

Nun hatte der VP-Mann Konsequenzen gezogen. Gegenüber der "TT" erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz, dass der Lokalpolitiker seine Funktion als stellvertretender ÖVP-Ortsparteiobmann in seiner Gemeinde niedergelegt habe.