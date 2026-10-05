Autoscheibe bei Fußballspiel eingeschlagen

Ein Fußballbesuch endete für einen Autobesitzer in Nassereith mit einer bösen Überraschung. Während sein Pkw am Parkplatz des Fußballplatzes abgestellt war, wurde die Windschutzscheibe beschädigt.
Die Tat ereignete sich am Sonntag, dem 4. Oktober, zwischen 14.00 und 21.30 Uhr.
Während eines Fußballspiels schlug eine bisher unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des abgestellten Fahrzeugs und beschädigte diese.
Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer 059133/7103 zu melden.
Wer hinter der Beschädigung des Pkw steckt, ist derzeit unbekannt.