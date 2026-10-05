i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Polizei bittet um Hinweise Autoscheibe bei Fußballspiel eingeschlagen Während eines Fußballspiels in Nassereith wurde die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Von André Wilding 05.10.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fußballbesuch endete für einen Autobesitzer in Nassereith mit einer bösen Überraschung. Während sein Pkw am Parkplatz des Fußballplatzes abgestellt war, wurde die Windschutzscheibe beschädigt.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, dem 4. Oktober, zwischen 14.00 und 21.30 Uhr.

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Unbekannter Gegenstand verwendet

Während eines Fußballspiels schlug eine bisher unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des abgestellten Fahrzeugs und beschädigte diese.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer 059133/7103 zu melden.

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Wer hinter der Beschädigung des Pkw steckt, ist derzeit unbekannt.