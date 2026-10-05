i Man hofft noch auf eine Rettung des Lokals (Symbolfoto). Hard Rock Cafe 31 Mitarbeiter betroffen Hard Rock Cafe Innsbruck – jetzt droht der Konkurs Für den Betreiber des Hard Rock Cafe Innsbruck wurde ein Konkursverfahren beantragt. 31 Mitarbeiter warten auf ihr September-Gehalt. Von Österreich Heute 05.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Kette ist weltbekannt. Seit 2017 gibt es Burger, Drinks und Livemusik im Hard Rock Cafe auch im Herzen von Innsbruck. Mehr als 300 Gäste finden hier Platz. Nun steht der bekannte Gastro-Standort erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Über das Vermögen der Betreiberfirma HRC IBK Betriebs GmbH wurde beim Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren beantragt. Das Gericht hat das Insolvenzverfahren allerdings noch nicht eröffnet.

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Besonders bitter: Im Unternehmen sind derzeit 31 Mitarbeiter beschäftigt. Ihre Gehälter für September 2026 wurden nicht bezahlt.

600.000 Euro Forderungen

Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen sind 34 Gläubiger betroffen. Ihre Forderungen belaufen sich auf insgesamt rund 600.000 Euro.

Die HRC IBK Betriebs GmbH wurde 2016 gegründet und betreibt das Hard Rock Cafe Innsbruck als Franchisenehmerin der Hard Rock Holding Limited. Bereits 2025 musste die Betreiberfirma durch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Nach den damaligen Sanierungsbemühungen verschlechterte sich die wirtschaftliche Entwicklung 2026 jedoch erneut.

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Umsätze brachen um 20 Prozent ein

Vor allem die Sommermonate machten dem Unternehmen laut Antrag zu schaffen. Die Erlöse von Juli bis September 2026 lagen rund 20 Prozent unter jenen des Vergleichszeitraums im Vorjahr.

Als Gründe werden die langanhaltende Hitzeperiode und ein durch die Teuerung verändertes Konsumverhalten genannt. Die für den Fortbestand vorgesehene Planrechnung konnte dadurch nicht mehr eingehalten werden.

Zum vorhandenen Vermögen gehören im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Warenbestände sowie Bankguthaben.

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Neuer Betreiber für Hard Rock Cafe gesucht

Eine weitere Sanierung ist nach den vorliegenden Unterlagen nicht vorgesehen. Stattdessen soll gemeinsam mit einem noch zu bestellenden Insolvenzverwalter nach einem Käufer beziehungsweise einem neuen Betreiber für den Standort gesucht werden.

Während der laufenden Verkaufsverhandlungen soll das Unternehmen vorübergehend weitergeführt werden.

Ob das Konkursverfahren tatsächlich eröffnet wird, ist derzeit noch offen. Ein gerichtliches Eröffnungsedikt liegt bisher nicht vor. Daher gibt es aktuell auch noch keinen Insolvenzverwalter, keine Anmeldefrist und keinen Termin für eine Prüfungstagsatzung.