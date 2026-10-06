i Polizeihundeführer Dietmar Lintner und "Ron" spürten den Mann auf. Polizei Tirol, "Heute"-Montage (KI-generiert) Fieberhafte Suche Vermisster Senior – Polizeihund "Ron" wird zum Helden Ein Senior verschwand am Montag aus einem Altenwohnheim. Die Suche blieb zunächst erfolglos – bis Polizeihund "Ron" die Fährte aufnahm. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 13:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm in einem Altenwohnheim in Kitzbühel: Am Montag wurde gegen 18.05 Uhr ein Bewohner als abgängig gemeldet. Demnach soll der Mann das Heim gegen 14.30 Uhr verlassen haben. Danach fehlte von dem Senior jede Spur.

Nachdem eine sofort eingeleitete Fahndung im Ortsgebiet von Kitzbühel negativ verlaufen war, schaltete sich eine Diensthundestreife der Polizei ein. Dadurch kam der große Auftritt von Polizeidiensthund "Ron".

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Spur führte zu Garten

Die Spürnase nahm im Zimmer des Mannes eine Geruchsprobe auf und machte sich an die Arbeit. Nur wenige Minuten später hatte der Hund Erfolg. Das Tier konnte den Vermissten aufspüren.

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Der Altenheimbewohner befand sich in einem Garten nahe der Ache, der etwa 1,5 Kilometer entfernt lag. Der Mann war unverletzt und konnte dem Pflegepersonal übergeben werden.